Президент Чехии Петр Павел в интервью венской газете Die Presse заявил, что если Россия будет совершать конструктивные действия, Европе следует отвечать тем же.

«Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — отметил он.

Президент Чехии усомнился в способности Украины в обозримом будущем вернуть потерянные территории.

Петр Павел допустил, что Россия может признать невозможность добиться военного успеха на Украине. Он считает, что это могло бы привести к дипломатическим переговорам вместо «бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней».

Президент Чехии предположил, что конфронтация с Россией может стать частью повседневной политической жизни. Однако он уточнил, что противостояние не обязательно должно носить военный характер.

Не думаю, что мнение чешского лидера - это его собственные "мысли из головы" - это общая тенденция, с которой придется жить. Мне - до конца дней. Для внуков, возможно, что-то и изменится. Но не факт.

А.Б.