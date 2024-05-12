Значение русской пшеницы на мировых рынках

Неожиданные майские заморозки в некоторых регионах России привели к взлету фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже , пишет Bloomberg.

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и некоторые прогнозы по урожаю этого года уже были снижены, подтолкнув фьючерсы на Чикагской бирже. Хотя пострадавшие площади – лишь часть общих посевов страны, заморозки могут усугубить проблемы для культур, уже испытавших засуху весной.

На прошлой неделе ИКАР снизил прогноз урожая пшеницы в России в 2024–2025 году до 91 млн тонн с ранее ожидавшихся 93 млн.

Несмотря на это, в конце апреля правительство РФ расширило объем допустимого экспорта зерна.

А.Б.