Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт

Несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — отметил один из парламентариев.

При этом глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии.

Видимо, следующим будет вопрос об ударах европейских ПВО по целям над территорией РФ?

А.Б.