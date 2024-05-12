Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт

Несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — отметил один из парламентариев.
При этом глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии.
Видимо, следующим будет вопрос об ударах европейских ПВО по целям над территорией РФ?
А.Б.
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