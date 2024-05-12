Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт

Опубликовано 12.05.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт

Несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — отметил один из парламентариев.

При этом глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии.

Видимо, следующим будет вопрос об ударах европейских ПВО по целям над территорией РФ?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
США не хотят мирных переговоров по Украине
США не хотят мирных переговоров по Украине
01.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт (0)
Значение русской пшеницы на мировых рынках (0)
Европа закрывается навсегда (0)
Когда я характеризовал систему правления в России как "принципат", то не ошибался (1)
Шольц начал опасаться ядерной войны (3)
Мишустин назвал основные направления работы нового правительства (3)
Резко сократились объемы торговли (2)
Вся страна обсуждает падение автобуса с моста в Петербурге (5)
Как не стать бараном (21)
Финский президент хочет продолжения войны на Украине (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Европа закрывается навсегда
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Когда я характеризовал систему правления в России как "принципат", то не ошибался
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Значение русской пшеницы на мировых рынках
Михаил Делягин Михаил Делягин: С либеральным безумием пора кончать, пока оно не покончило с Россией. Повестка дня 49.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss