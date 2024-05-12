Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Российский принципат

Опубликовано 12.05.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

В России устаканивается состав "нового-старого" правительства. Премьер и основные министры на местах, но двум вице-премьерам места среди 10 новых замов главы правительства не нашлось. Это первый заместитель Мишустина в уже ушедшем кабинете Белоусов и просто его заместитель Виктория Абрамченко.

Если Абрамченко довольно загадочно переместилась с поста замминистра в вице-премьерсое кресло, и столь же непонятно его покинула, то с Белоусовым сложней. Он имел репутацию патриота и не слишком большого монетариста, а смениваший его на этом посту Мантуров - наоборот. Видимо, в период СВО промышленность в целом, и оборонная промышленность в частности, нуждаются больше в тарифном и нетарифном регулировании, нежели в прямом директивном руководстве...

Особенно это стало понятно, когда главой Минпромторга рекомендовали калининградского губернатора Алиханова, по образованию юриста, в реальном секторе не работавшего ни дня.

Если вернуться к Абрамченко, то ее место займет Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева и бывший министр сельского хозяйства - министерство от него, кстати, недалеко уйдет, его возглавит Оксана Лут, его первый заместитель в прошлом составе кабинета.

Это, наверно, самое знаковое назначение - вполне себе удачный министр Патрушев-младший, став столь же удачным вице-премьером, это возможный преемник в будущем. У Путина нет прямых наследников мужского пола, а у его друга и "серого кардинала" Кремля - есть, и вполне подходящий, выходец из "органов", хорошо показавший себя в руководстве министерством, имеющим важнейшее изначение для стабильности государства.

Остальные назначения принципиального значения не имеют. Мишустин так и останется "техническим" премьером без тенденции "на вырост".

Стоит только продолжающуюся систему министерских назначений по "принципу Питера": «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности».

Старовойт, выпускник Военмеха, возглавит Минтранс, а не Минпром, который возглавит юрист Алиханов; Цивилев, выпускник севастопольского военно-морского училища, станет министром энергетики... Но, правда, говорят, что он родственник Путина - женат на его двоюродной племяннице. И так далее...

Когда я характеризовал систему правления в России как "принципат", то не ошибался.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кстати, возобновил вести страницу в ЖЖ, специально для тех, у кого трудности с чтением на ФОРУМе.мск через VPN:

https://anat-baranov.livejournal.com/

Кратко:

- Более 300 квартир пострадали при обстреле Белгорода в субботу, а также четыре индивидуальных жилых строения и 14 коммерческих зданий, ранения получили 28 взрослых и один ребенок, повреждения получили городская больница N2, детская областная клиническая больница, спортивный центр и средняя школа

- ПВО ночью уничтожила над Россией две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА

- В Петербурге задержали начальника автоколонны по делу о падении автобуса с моста

- Япония уничтожит препараты от коронавируса на сумму почти в $2 млрд

-

 

1. Европа закрывается навсегда

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Значение русской пшеницы на мировых рынках

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт

https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Российский принципат
Российский принципат
12.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российский принципат (0)
Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт (2)
Значение русской пшеницы на мировых рынках (0)
Европа закрывается навсегда (4)
Когда я характеризовал систему правления в России как "принципат", то не ошибался (2)
Шольц начал опасаться ядерной войны (3)
Мишустин назвал основные направления работы нового правительства (3)
Резко сократились объемы торговли (2)
Вся страна обсуждает падение автобуса с моста в Петербурге (5)
Как не стать бараном (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Всё как и предполагалось
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Европа закрывается навсегда
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Когда я характеризовал систему правления в России как "принципат", то не ошибался
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Значение русской пшеницы на мировых рынках
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss