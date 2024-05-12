Российский принципат

В России устаканивается состав "нового-старого" правительства. Премьер и основные министры на местах, но двум вице-премьерам места среди 10 новых замов главы правительства не нашлось. Это первый заместитель Мишустина в уже ушедшем кабинете Белоусов и просто его заместитель Виктория Абрамченко.

Если Абрамченко довольно загадочно переместилась с поста замминистра в вице-премьерсое кресло, и столь же непонятно его покинула, то с Белоусовым сложней. Он имел репутацию патриота и не слишком большого монетариста, а смениваший его на этом посту Мантуров - наоборот. Видимо, в период СВО промышленность в целом, и оборонная промышленность в частности, нуждаются больше в тарифном и нетарифном регулировании, нежели в прямом директивном руководстве...

Особенно это стало понятно, когда главой Минпромторга рекомендовали калининградского губернатора Алиханова, по образованию юриста, в реальном секторе не работавшего ни дня.

Если вернуться к Абрамченко, то ее место займет Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева и бывший министр сельского хозяйства - министерство от него, кстати, недалеко уйдет, его возглавит Оксана Лут, его первый заместитель в прошлом составе кабинета.

Это, наверно, самое знаковое назначение - вполне себе удачный министр Патрушев-младший, став столь же удачным вице-премьером, это возможный преемник в будущем. У Путина нет прямых наследников мужского пола, а у его друга и "серого кардинала" Кремля - есть, и вполне подходящий, выходец из "органов", хорошо показавший себя в руководстве министерством, имеющим важнейшее изначение для стабильности государства.

Остальные назначения принципиального значения не имеют. Мишустин так и останется "техническим" премьером без тенденции "на вырост".

Стоит только продолжающуюся систему министерских назначений по "принципу Питера": «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности».

Старовойт, выпускник Военмеха, возглавит Минтранс, а не Минпром, который возглавит юрист Алиханов; Цивилев, выпускник севастопольского военно-морского училища, станет министром энергетики... Но, правда, говорят, что он родственник Путина - женат на его двоюродной племяннице. И так далее...

Когда я характеризовал систему правления в России как "принципат", то не ошибался.

https://forum-msk.org/material/news/1...

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кстати, возобновил вести страницу в ЖЖ, специально для тех, у кого трудности с чтением на ФОРУМе.мск через VPN:

https://anat-baranov.livejournal.com/

Кратко:

- Более 300 квартир пострадали при обстреле Белгорода в субботу, а также четыре индивидуальных жилых строения и 14 коммерческих зданий, ранения получили 28 взрослых и один ребенок, повреждения получили городская больница N2, детская областная клиническая больница, спортивный центр и средняя школа

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