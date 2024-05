Кабинет военного времени удивительно похож на отпускной

Новости "черного понедельника" они и должны быть такие... Окончательно составился паззл с перестановками в правительстве, силовой блок, который, строго говоря, подчиняется и не правительству, а президенту, и через него секретарю совбеза, выстроился - там все те же лица, из той же колоды. Всех изменений, что якобы наказанный за коррупцию в ведомстве, Шойгу как секретарь совбеза возглавил теперь весь силовой блок, а министром обороны стал отвечавший by the way за "оборонку" Белоусов.

Оно вроде и правильно, в современной войне соперничают не генералы, а военно-промышленные комплексы. Но какое отношений к ВПК имеет Белоусов? К тому же он как министр обороны теперь заказчик, ну, может быть, сможет возродить институт военной приемки, а исполнителем-то будет Мантуров с приданным ему Алихановым. Оба, конечно, видели танк в кино, но... И Белоусов тоже.

Мне кажется, в условиях войны, которая стремительно перерастает в глобальный конфликт, такое решение более, чем рискованно. Украинские дроны уже бомбили Рублевку, так можно все потерять...

Куда денется Патрушев-старший, не очень понятно, и не очень важно. А вот кто будет возглавлять Военно-промышленную комиссию и будет ли еще, что там возглавлять - это вопрос.

Пока что дроны и прочую комплектацию производят часто волонтерские структуры, что называется, "на коленке". А ведь есть практика создания вокруг крупных концернов целого "облака" из аутсорсинговых компаний - это может работать и в военное время. Не знаю, нужны ли кому-то эти советы... Думаю, нахрен не нужны. А в тарифном и нетарифном регулировании я не силен.

Да, и остальные начальники силового блока - все на своих местах. Значит, молодцы, хорошо работали, даже внешняя разведка, которая перед началом СВО, как выяснилось, вообще не вела деятельности на сопредельной территории. Значит, так надо...

А.Б.