Кабинет военного времени удивительно похож на отпускной

Новости "черного понедельника" они и должны быть такие... Окончательно составился паззл с перестановками в правительстве, силовой блок, который, строго говоря, подчиняется и не правительству, а президенту, и через него секретарю совбеза, выстроился - там все те же лица, из той же колоды. Всех изменений, что якобы наказанный за коррупцию в ведомстве, Шойгу как секретарь совбеза возглавил теперь весь силовой блок, а министром обороны стал отвечавший by the way за "оборонку" Белоусов.
Оно вроде и правильно, в современной войне соперничают не генералы, а военно-промышленные комплексы. Но какое отношений к ВПК имеет Белоусов? К тому же он как министр обороны теперь заказчик, ну, может быть, сможет возродить институт военной приемки, а исполнителем-то будет Мантуров с приданным ему Алихановым. Оба, конечно, видели танк в кино, но... И Белоусов тоже.
Мне кажется, в условиях войны, которая стремительно перерастает в глобальный конфликт, такое решение более, чем рискованно. Украинские дроны уже бомбили Рублевку, так можно все потерять...
Куда денется Патрушев-старший, не очень понятно, и не очень важно. А вот кто будет возглавлять Военно-промышленную комиссию и будет ли еще, что там возглавлять - это вопрос.
Пока что дроны и прочую комплектацию производят часто волонтерские структуры, что называется, "на коленке". А ведь есть практика создания вокруг крупных концернов целого "облака" из аутсорсинговых компаний - это может работать и в военное время. Не знаю, нужны ли кому-то эти советы... Думаю, нахрен не нужны. А в тарифном и нетарифном регулировании я не силен.
Да, и остальные начальники силового блока - все на своих местах. Значит, молодцы, хорошо работали, даже внешняя разведка, которая перед началом СВО, как выяснилось, вообще не вела деятельности на сопредельной территории. Значит, так надо...
А.Б.
|
|
поджидок, то есть я Сорин написал 13.05.2024 10:27
"Буржуйский мир" децентрализован, он управляется консенсусом, а не диктатурой и, как следствие, ориентирован на носителей наименьшего общего знаменателя, сиречь быдло. Для значимых изменений нужны потрясения масштаба глобальных катастроф, только они меняют мировоззрение аполитичного большинства. Пока таких катастроф для Запада еще не произошло, потому и нет изменений и трусость Запада не осталась неизменной - она многократно возросла. Как и жадность. Они даже нормальные санкции ввести не хотят - одной рукой запрещают торговлю трубным газом, а другой наращивают закупки рашистского сжиженного. Я уже не говорю про кучу фирм, вовсю торгующих с рашкой подсанкционной продукцией через посредников. Мерзкие, подлые, продажные, лживые душонки, не брезгующие кормиться с руки кремлевского фюрера.