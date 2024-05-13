Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Свиная почка не стала жить в теле человека

Опубликовано 13.05.2024 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Свиная почка не стала жить в теле человека

62-летнему Ричарду Слейману пересадили почку от ГМО-свиньи в марте 2024 года, и первое время он чувствовал себя вполне хорошо. Однако сейчас семья сообщила о его кончине.

Это была первая операция подобного рода, а Слейман стал первым, кто получил свиную почку. Она должна была проработать 2 года, сообщило Associated Press.

Ранее мужчине уже пересаживали почку от донора в 2018 году, но она не прижилась, и ему пришлось возвращаться на диализ. Поэтому врачи и предложили ему попробовать вариант с ГМО-свиньёй.

Ранее живым людям уже пересаживали сердца ГМО-свиньи, причем именно обнадеженные "удачной" пересадкой свиной почки Слейману. Но сердце свиньи в теле человека остановилось еще раньше, чем отказала свиная почка.

Вообще вопрос пересадки свиных органов людям крайне острый - потребность в донорских оранах в мире во много раз выше, чем предложение. И выращивание свиней "на органы" могло бы решить проблему, но вот беда - пока не приживается...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:головне
Tro написал 13.05.2024 12:22
В кацапской медицине вообще так вопрос не стоит. Потому что самые квалифицированные кацапские врачи - патологоанатомы.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Российский принципат
Российский принципат
12.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Польские власти хотят модернизировать заграждение на границе с Белоруссией (1)
Польские власти хотят модернизировать заграждение на границе с Белоруссией (0)
Грузины не хотят быть иноагентами (1)
Свиная почка не стала жить в теле человека (1)
Кабинет военного времени удивительно похож на отпускной (3)
Российский принципат (1)
Страны ЕС втягиваются в украинский конфликт (12)
Значение русской пшеницы на мировых рынках (4)
Европа закрывается навсегда (11)
Когда я характеризовал систему правления в России как "принципат", то не ошибался (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на полях фестиваля - 3
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Новости "черного понедельника"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Свиная почка не стала жить в теле человека
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Двойная мораль польской границы
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кабинет военного времени удивительно похож на отпускной
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss