Свиная почка не стала жить в теле человека

62-летнему Ричарду Слейману пересадили почку от ГМО-свиньи в марте 2024 года, и первое время он чувствовал себя вполне хорошо. Однако сейчас семья сообщила о его кончине.

Это была первая операция подобного рода, а Слейман стал первым, кто получил свиную почку. Она должна была проработать 2 года, сообщило Associated Press.

Ранее мужчине уже пересаживали почку от донора в 2018 году, но она не прижилась, и ему пришлось возвращаться на диализ. Поэтому врачи и предложили ему попробовать вариант с ГМО-свиньёй.

Ранее живым людям уже пересаживали сердца ГМО-свиньи, причем именно обнадеженные "удачной" пересадкой свиной почки Слейману. Но сердце свиньи в теле человека остановилось еще раньше, чем отказала свиная почка.

Вообще вопрос пересадки свиных органов людям крайне острый - потребность в донорских оранах в мире во много раз выше, чем предложение. И выращивание свиней "на органы" могло бы решить проблему, но вот беда - пока не приживается...

А.Б.