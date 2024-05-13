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Московский листок

Грузины не хотят быть иноагентами

Опубликовано 13.05.2024 в разделе комментариев 1

грузия виза
Грузины не хотят быть иноагентами

Сотрудники полиции на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах задержали 20 человек, среди них оказался россиянин и два гражданина США, сообщили в МВД Грузии.

Участников протестной акции задержали за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, знакомо.

Американец отказался предоставить о себе информацию и потребовал связаться с посольством. Как я понимаю, россияне абсолютно наоборот.

13 мая юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об иностранных агентах, причем очень быстро — за две минуты. Документ направили на рассмотрение в третьем чтении на пленарное заседание парламента.

11 мая прошёл крупный митинг против законопроекта об иноагентах. Он продолжился 12 мая. К зданию парламента силовики подогнали спецтехнику, водомёты. Утром 13 мая стражи порядка начали оттеснять людей от здания парламента на площади Руставели.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил еще 1 мая, что правящая партия «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия» не намерена отказываться от принятия законопроекта об иноагентах, несмотря протестные акции.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Oopu написал 13.05.2024 12:29
Грузины не рабы и не быдло, в отличие от кацапов.
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