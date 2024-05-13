Польские власти хотят модернизировать заграждение на границе с Белоруссией

Ожидается, что на эти цели потребуется 1,5 млрд злотых (больше $370 млн).

Над проектом модернизации работает коллектив польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета, по мнению специалистов, ограждение станет «непроходимым».

Существующее на настоящий момент ограждение является временным решением, так как оно недостаточно эффективно сдерживает нелегальных мигрантов, мигранты с помощью белорусских служб и используя только домкрат могут преодолеть его.

Интересно, а зачем вообще модернизировать это ограждение? Я напомню, что еще со времен "Солидарности" поляки боролись со всякими границами в Европе. Свобода передвижения - это один из основных лозунгов "либеральной революции" в Восточной Европе.

Чем же сейчас мешают мигранты из Белоруссии свободолюбивым полякам? Речь ведь не о военной угрозе - танки никакие заграждания не остановят. Речь о каких-то людях, которые хотят перебраться в "свободный мир", но не имеют возможности сделать это легально.

И, кстати, на 370 миллионов долларов можно накормить не один миллион мигрантов, и отправить их дальше в Европу. Навряд ли конечной станцией для большинства из них является Польша.

Какая-то двойная мораль получается...

А.Б.