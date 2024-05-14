Возможные новые назначения

Профильные комитеты Госдумы 12 мая поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта.

Старовойт, как и практически любой представитель губернаторов «новой волны» (большую часть которой составляют бывшие федеральные чиновники), был ориентирован на возвращение в Москву. Также, как и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

На их примере видно, что возвращение с повышением, о чем мечтают многие главы регионов, является результатом сочетания двух факторов: во-первых это оценка работы в профильном направлении; во-вторых лоббизм крупных федеральных игроков.

В данный момент повышение заслужили как раз те, кто имеет больше федеральных связей и аффилирован с наиболее влиятельными элитами в центре.

Но это не единственные повышенцы среди губернаторов.

Есть информация, что ряд нынешних глав регионов могут перейти на высокие должности в Администрацию Президента России. К таким кандидатам прежде всего следует отнести губернатора Тульской области Алексея Дюмина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Если с первым кандидатом все достаточно ясно, господин Дюмин – выходец из Федеральной Службы охраны, долгое время являлся личным охранником нынешнего главы государства и является доверенным лицом Владимира Путина. Кроме того, сразу после победы на выборах действующий Президент провел с ним закрытую встречу, на которой, как утверждают, как раз обсуждал с ним перспективы карьерного роста. Алексей Дюмин скорее всего станет заместителем главы президентской Администрации и возглавит там Контрольное управление.

Со вторым кандидатом все более сложно и непонятно.

Олег Кожемяко входит в политический пул клана Дмитрия Медведева, с которым Кожемяко связывают долгие, дружеские отношения. Дружат и жены обоих политиков.

Олега Николаевича прочат сразу на три возможные должности: зам. Главы кремлевской администрации, Полпреда на Дальнем Востоке вместо Юрия Трутнева либо на главу нового Полпредства во вновь присоединенных территориях, отошедших к России от Украины.

Кожемяко крепко связан дружбой и деловыми отношениями с со вторым человеком из клана Медведева, министром юстиции Константином Чуйченко, который очень заинтересован в усилении своих позиций на Дальнем Востоке и уже давно мечтает закрепить Кожемяко в должности Дальневосточного Полпреда.

Другой лоббист Кожемяко, бывший приморский губернатор и экс-глава Росрыболовства Евгений Наздратенко тоже мечтает о продвижении своего более молодого товарища на пост первого лица на Дальнем Востоке. По рекомендации и при активном участии Наздратенко Кожемяко сумел войти в доверие к главе дружеской нам Белоруссии Александру Лукашенко, который способен поддержать его кандидатуру перед Владимиром Путиным для решения данной политической задачи.

Да и сам Кожемяко, чья семья имеет обширный бизнес в Приморье, на Сахалине, Камчатке и Амурской области, лично заинтересован в таком назначении. Кроме того, он уже успел «порулить аж четырьмя регионами на территории Дальнего Востока и хорошо знаком с ситуацией.

Есть интерес у Олега Николаевича и к новым территориям. Чуть более года назад он стал счастливым обладателем сразу нескольких угольных разрезов на территории Донбасса, которые сегодня находятся под опекой и охраной батальона «Тигр», созданного в Приморье после начала СВО.

Есть интерес у данного кандидата и к переезду в Москву, что существенно позволит усилить его политический вес и удовлетворит политические амбиции нынешнего губернатора Приморья.

В пользу скорого перемещения Кожемяко говорит и тот факт, что правая рука губернатора Вера Щербина тоже начала паковать вещи.

Да и край не останется без надзора, на свое нынешнее место Олег Николаевич уже готовит преемника – нынешнего главу краевого парламента Антона Волошко.

Помешать продвижению Кожемяко могут многочисленные скелеты в шкафу, ведь ни для кого не является секретом, что Олег Николаевич выходец из ОПГ 90-х.

Более того, и это тоже не секрет, Олег Николаевич очень жаден. И каждый «завоеванный им регион» тут же превращается в ООО «Кожемяко».

Не служат на руку приморскому губернатору его близкие отношения с покинувшим России Анатолием Чубайсом. Олег Николаевич даже строил резиденцию последнему в Пожарском районе Приморья, но после бегства инициатора приватизации достраивал ее уже для себя любимого.

Но самым опасным скелетом являются близкие отношения губернатора с недавно почившим владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Незадолго до начала своего похода на Москву последний посетил три региона России, среди которых было и Приморье и долго общался с их главами.

Что перетянет, связи и опыт руководства регионами или скелеты в шкафу, покажет время. Благо ждать осталось недолго.