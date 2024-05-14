Возможные новые назначения

Профильные комитеты Госдумы 12 мая поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта.
Старовойт, как и практически любой представитель губернаторов «новой волны» (большую часть которой составляют бывшие федеральные чиновники), был ориентирован на возвращение в Москву. Также, как и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
На их примере видно, что возвращение с повышением, о чем мечтают многие главы регионов, является результатом сочетания двух факторов: во-первых это оценка работы в профильном направлении; во-вторых лоббизм крупных федеральных игроков.
В данный момент повышение заслужили как раз те, кто имеет больше федеральных связей и аффилирован с наиболее влиятельными элитами в центре.
Но это не единственные повышенцы среди губернаторов.
Есть информация, что ряд нынешних глав регионов могут перейти на высокие должности в Администрацию Президента России. К таким кандидатам прежде всего следует отнести губернатора Тульской области Алексея Дюмина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Если с первым кандидатом все достаточно ясно, господин Дюмин – выходец из Федеральной Службы охраны, долгое время являлся личным охранником нынешнего главы государства и является доверенным лицом Владимира Путина. Кроме того, сразу после победы на выборах действующий Президент провел с ним закрытую встречу, на которой, как утверждают, как раз обсуждал с ним перспективы карьерного роста. Алексей Дюмин скорее всего станет заместителем главы президентской Администрации и возглавит там Контрольное управление.
Со вторым кандидатом все более сложно и непонятно.
Олег Кожемяко входит в политический пул клана Дмитрия Медведева, с которым Кожемяко связывают долгие, дружеские отношения. Дружат и жены обоих политиков.
Олега Николаевича прочат сразу на три возможные должности: зам. Главы кремлевской администрации, Полпреда на Дальнем Востоке вместо Юрия Трутнева либо на главу нового Полпредства во вновь присоединенных территориях, отошедших к России от Украины.
Кожемяко крепко связан дружбой и деловыми отношениями с со вторым человеком из клана Медведева, министром юстиции Константином Чуйченко, который очень заинтересован в усилении своих позиций на Дальнем Востоке и уже давно мечтает закрепить Кожемяко в должности Дальневосточного Полпреда.
Другой лоббист Кожемяко, бывший приморский губернатор и экс-глава Росрыболовства Евгений Наздратенко тоже мечтает о продвижении своего более молодого товарища на пост первого лица на Дальнем Востоке. По рекомендации и при активном участии Наздратенко Кожемяко сумел войти в доверие к главе дружеской нам Белоруссии Александру Лукашенко, который способен поддержать его кандидатуру перед Владимиром Путиным для решения данной политической задачи.
Да и сам Кожемяко, чья семья имеет обширный бизнес в Приморье, на Сахалине, Камчатке и Амурской области, лично заинтересован в таком назначении. Кроме того, он уже успел «порулить аж четырьмя регионами на территории Дальнего Востока и хорошо знаком с ситуацией.
Есть интерес у Олега Николаевича и к новым территориям. Чуть более года назад он стал счастливым обладателем сразу нескольких угольных разрезов на территории Донбасса, которые сегодня находятся под опекой и охраной батальона «Тигр», созданного в Приморье после начала СВО.
Есть интерес у данного кандидата и к переезду в Москву, что существенно позволит усилить его политический вес и удовлетворит политические амбиции нынешнего губернатора Приморья.
В пользу скорого перемещения Кожемяко говорит и тот факт, что правая рука губернатора Вера Щербина тоже начала паковать вещи.
Да и край не останется без надзора, на свое нынешнее место Олег Николаевич уже готовит преемника – нынешнего главу краевого парламента Антона Волошко.
Помешать продвижению Кожемяко могут многочисленные скелеты в шкафу, ведь ни для кого не является секретом, что Олег Николаевич выходец из ОПГ 90-х.
Более того, и это тоже не секрет, Олег Николаевич очень жаден. И каждый «завоеванный им регион» тут же превращается в ООО «Кожемяко».
Не служат на руку приморскому губернатору его близкие отношения с покинувшим России Анатолием Чубайсом. Олег Николаевич даже строил резиденцию последнему в Пожарском районе Приморья, но после бегства инициатора приватизации достраивал ее уже для себя любимого.
Но самым опасным скелетом являются близкие отношения губернатора с недавно почившим владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Незадолго до начала своего похода на Москву последний посетил три региона России, среди которых было и Приморье и долго общался с их главами.
Что перетянет, связи и опыт руководства регионами или скелеты в шкафу, покажет время. Благо ждать осталось недолго.
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суффикс написал 14.05.2024 09:50
Разговор же о вражде суффиксов в современном русском возник после того, как названный товарищ услышал в московском метро объявление о штрафе, который причитается уличенным в "зацепинге". Раньше я слышал только о "зацеперах людях, которые ездят, как мы когда-то в отрочестве на переполненных трамваях, но теперь это стало чистым развлечением, и профессиональные зацеперы катаются, уже и прицепившись к вагону метро. Мелькнула однажды шальная мысль, а не от названия ли улицы это слово от московской улицы Зацепа. Но оказалось, что Зацепа тут ни при чем: просто к русскому глаголу "зацепить" приделали теперь уже новый русский суффикс английского происхождения "инг", и получился термин для административно наказуемого деяния.
Живет язык, щекочет мохнатые уши пуристов, дышит в их гоголевские и не очень носы.
Не уверен я, что работница турбизнеса моих лет или чуть помоложе права на все сто. Ведь пока еще "нейминг" все-таки ходит рядом с "номинированием", а "слайдинг" вроде бы не отменил роскошное слово "складирование", которое чем еще хорошо? Тем, что шестисложной протяженностью своей внутренней формы воспроизводит само складское помещение. И тем, что славянский "склад" породнился с германским "ированием".
Мирному взаимодействию и взаимопроникновению языков противна только недружественная оккупация. Попалось мне на глаза название одного проекта, сочиненное добрыми людьми с наилучшими, может быть видами. Сейчас ведь как? Человек, не упоминающий в Эрэфии "сладкую военную операцию", "новые территории", не вставляющий куда попало латинские буквы Z и V, уже кажется диссидентом и фрондером. Ему приходится, возможно, даже симулировать языковое безумие, чтобы никто не догадался, что ты нормальный человек. Попалось мне на глаза название научного проекта, который был подан в оккупационную администрацию, но поддержки не получил: "Основы управляемости месторазвитий: полимасштабный геохроноанализ". За что отверг Российский научный фонд это название, составленное на незнакомом иностранном языке? Может быть, за недостаточную марциальность? Или за недостаточную глубину квазимодальности (по Виктору Гюго) вверенного ученым языка онемевших местных жителей. Возможно, оккупанты почуяли недоброе: "А вдруг местные ученые люди и в самом деле подучат людей попроще разбежаться от нас по своим удаленным местам, раствориться и зажить своей жизнью где-нибудь во глубине сибирских руд? Вдруг не принесут нам на съедение своих деток, как сейчас это делают?"
Да на этом ученом фоне изуродования языка зацепинг почти глоток свежего воздуха.