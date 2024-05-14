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Московский листок

Арестован главный хранитель военной тайны

Опубликовано 14.05.2024 в разделе комментариев 3

суд закон
Арестован главный хранитель военной тайны

В 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Васильевича Кузнецова, начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, его арестовали и отправили в СИЗО.

Юрию Кузнецову 55 лет. В 2010 году был назначен начальником 8-го управления Генштаба РФ. В подчинении управления находится Служба защиты гостайны. В мае 2023 года Путин подписал указ о назначении Кузнецова на должность начальника главного управления кадров Минобороны.

Кадры в силовом ведомстве - это очень серьезно, про гостайну вообще молчу. О самом Кузнецове известно по понятным причинам очень мало. Думаю, и о ходе дела нам мало, что придется узнать.

Но мы видим - идет настоящий разгром небоевой части Арбатского военного округа. А параллельно идет разгром по прежнему месту работы бывшего теперь уже министра обороны, пошедшего явно на повышение - правительства Московской области. По данным иноагента и экстремиста, находящегося в розыске, арестовано уже больше 30 чиновников подмосковного правительства, в котором, кроме Шойгу, служил и его знаменитый зам Иванов.

Московская область - второй регион страны по численности населения и богатству, в губернаторство другого бывшего зама Минобороны, генерала Громова, дошло - неслыханное дело, до "внешнего финансового управления", этим эвфемизмом маскируется банкротство. И разгрести эти "авгиевы конюшни" был направлен создатель и руководитель МЧС Сергей Шойгу. И вроде бы разгреб... Но, видать, не до конца, раз часть разгребаемого перетекла за ним в Минобороны, а то, что осталось, продолжило воровать.

В военном ведомстве воровали всегда. Еще при царе. И при Сталине даже - в делах маршалов Блюхера и Тухачевского тоже обнаруживается коррупционная составляющая. Но таких масштабов, как при министре Шойгу, военные чиновники не достигали.

Но арест генерала Кузнецова выглядит совсем не коррупционным делом.

Или высшие государственные секреты тоже стали предметом торговли?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Не хнычь, Игорь на латинице!
Есть надежда, что с Белоусовым пойдет быстрее освобождение Малороссии от зеленских и сырских. написал 14.05.2024 11:45
.
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Может и не воровали ничего
Igor написал 14.05.2024 11:13
Может они кремлевских уголовников, арестовать собирались и честные выборы провести?
Интересно, неужели военные стерпят очередное питинское унижение в лице Белоусова? Он ведь даже,что такое казарма, и тумбочка дневального не знает! Ой боятся они военных
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раб Божий Сорин И.Л.- Баранов, еще раз говорю я не уйду !
суффикс написал 14.05.2024 10:48
Как это работает механически, технически? Здесь не такая очевидная вещь, потому что простые моральные соображения (например, что плохо не принимать ответственность за прежние преступления) в политике не всегда работают, а скорее не работают никогда. В том-то и дело, что важность проработки прошлого на Западе, по крайней мере, принята как прагматическая вещь: лучше это делать, чем не делать, иначе дороже станет.В случае России здесь работают две группы соображений. Первая это внутриполитическая логика, которая привела сначала к неполномасштабной фазе войны 2014 года, а потом к полномасштабному вторжению. Вторая группа причин внешнеполитические. С распада СССР российское руководство вынуждено было думать о том, что проговаривать как государственную идентичность: кто мы такие, что такое это государство оно наследник Советского Союза, наследник империи, наследник советских практик и руководства, и работы с обществом? Либо оно что-то над собой проделывает, чтобы стать полноценным членом клуба западных демократий. Специфика внутренней политики последних 30 постсоветских лет, за исключением последних 10, наверное, состояла в том, что удобно было балансировать, не делая окончательного выбора.В отношении к постсоветским государствам, к той зоне влияния, которая принципиально важна для российского руководства (прежде всего это касается Казахстана, Беларуси, Украины), Россия не отказалась от советской империалистической, имперской модели, от мировоззрения империи. Эти территории, по ее мнению, должны находиться под контролем Кремля. Если Кремль теряет эту зону контроля, он чувствует себя всерьез под ударом: тогда есть опасность потерять свою идентичность как раз как империи, которую российское руководство терять не готово.Но вот что важно, и это непосредственно причина войны: российское руководство не считает Беларусь и Украину независимыми государствами. Во всех обсуждениях Украины это проходит красной нитью: для Кремля не существует Украины как субъекта. "Мы знаем, что такое Украина это ненастоящее государство, которое настоящее, только если оно наше, либо это марионетки Америки" и так далее.
Это абсолютно колониальное сознание: это колония, у которой нет собственной субъектности. Российское руководство корежит от отпадения частей: оно не может перестать считать это частью себя. Когда моя рука начинает бунтовать против меня, это непорядок, конечно. Но разговор о том, что это уже давно не твоя рука. Тут нужно провести операцию над собственным сознанием и понять, что это в твоей голове что-то не так, раз ты считаешь некое отдельное тело своей частью и медицинскую метафору: от рака невозможно излечиться. Российское имперское наследие, одержимость Украиной, идея о том, что Россия может являться самой собой, только контролируя эти огромные территории, это своего рода рак. Больной человек, который говорит: "Нет, я не хочу удалять эту опухоль, это часть моего тела, и я буду носить ее с собой", живет с этим раком. Да отрежьте вы этот орган, удалите, пройдите курс химиотерапии, и у вас будут шансы на жизнь! Но это именно тот акт, который Россия никак не может осуществить.
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