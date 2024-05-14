Арестован главный хранитель военной тайны

В 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Васильевича Кузнецова, начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, его арестовали и отправили в СИЗО.
Юрию Кузнецову 55 лет. В 2010 году был назначен начальником 8-го управления Генштаба РФ. В подчинении управления находится Служба защиты гостайны. В мае 2023 года Путин подписал указ о назначении Кузнецова на должность начальника главного управления кадров Минобороны.
Кадры в силовом ведомстве - это очень серьезно, про гостайну вообще молчу. О самом Кузнецове известно по понятным причинам очень мало. Думаю, и о ходе дела нам мало, что придется узнать.
Но мы видим - идет настоящий разгром небоевой части Арбатского военного округа. А параллельно идет разгром по прежнему месту работы бывшего теперь уже министра обороны, пошедшего явно на повышение - правительства Московской области. По данным иноагента и экстремиста, находящегося в розыске, арестовано уже больше 30 чиновников подмосковного правительства, в котором, кроме Шойгу, служил и его знаменитый зам Иванов.
Московская область - второй регион страны по численности населения и богатству, в губернаторство другого бывшего зама Минобороны, генерала Громова, дошло - неслыханное дело, до "внешнего финансового управления", этим эвфемизмом маскируется банкротство. И разгрести эти "авгиевы конюшни" был направлен создатель и руководитель МЧС Сергей Шойгу. И вроде бы разгреб... Но, видать, не до конца, раз часть разгребаемого перетекла за ним в Минобороны, а то, что осталось, продолжило воровать.
В военном ведомстве воровали всегда. Еще при царе. И при Сталине даже - в делах маршалов Блюхера и Тухачевского тоже обнаруживается коррупционная составляющая. Но таких масштабов, как при министре Шойгу, военные чиновники не достигали.
Но арест генерала Кузнецова выглядит совсем не коррупционным делом.
Или высшие государственные секреты тоже стали предметом торговли?
А.Б.
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Есть надежда, что с Белоусовым пойдет быстрее освобождение Малороссии от зеленских и сырских. написал 14.05.2024 11:45
Igor написал 14.05.2024 11:13
Интересно, неужели военные стерпят очередное питинское унижение в лице Белоусова? Он ведь даже,что такое казарма, и тумбочка дневального не знает! Ой боятся они военных
суффикс написал 14.05.2024 10:48
Это абсолютно колониальное сознание: это колония, у которой нет собственной субъектности. Российское руководство корежит от отпадения частей: оно не может перестать считать это частью себя. Когда моя рука начинает бунтовать против меня, это непорядок, конечно. Но разговор о том, что это уже давно не твоя рука. Тут нужно провести операцию над собственным сознанием и понять, что это в твоей голове что-то не так, раз ты считаешь некое отдельное тело своей частью и медицинскую метафору: от рака невозможно излечиться. Российское имперское наследие, одержимость Украиной, идея о том, что Россия может являться самой собой, только контролируя эти огромные территории, это своего рода рак. Больной человек, который говорит: "Нет, я не хочу удалять эту опухоль, это часть моего тела, и я буду носить ее с собой", живет с этим раком. Да отрежьте вы этот орган, удалите, пройдите курс химиотерапии, и у вас будут шансы на жизнь! Но это именно тот акт, который Россия никак не может осуществить.