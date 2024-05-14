Арестован главный хранитель военной тайны

В 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Васильевича Кузнецова, начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, его арестовали и отправили в СИЗО.

Юрию Кузнецову 55 лет. В 2010 году был назначен начальником 8-го управления Генштаба РФ. В подчинении управления находится Служба защиты гостайны. В мае 2023 года Путин подписал указ о назначении Кузнецова на должность начальника главного управления кадров Минобороны.

Кадры в силовом ведомстве - это очень серьезно, про гостайну вообще молчу. О самом Кузнецове известно по понятным причинам очень мало. Думаю, и о ходе дела нам мало, что придется узнать.

Но мы видим - идет настоящий разгром небоевой части Арбатского военного округа. А параллельно идет разгром по прежнему месту работы бывшего теперь уже министра обороны, пошедшего явно на повышение - правительства Московской области. По данным иноагента и экстремиста, находящегося в розыске, арестовано уже больше 30 чиновников подмосковного правительства, в котором, кроме Шойгу, служил и его знаменитый зам Иванов.

Московская область - второй регион страны по численности населения и богатству, в губернаторство другого бывшего зама Минобороны, генерала Громова, дошло - неслыханное дело, до "внешнего финансового управления", этим эвфемизмом маскируется банкротство. И разгрести эти "авгиевы конюшни" был направлен создатель и руководитель МЧС Сергей Шойгу. И вроде бы разгреб... Но, видать, не до конца, раз часть разгребаемого перетекла за ним в Минобороны, а то, что осталось, продолжило воровать.

В военном ведомстве воровали всегда. Еще при царе. И при Сталине даже - в делах маршалов Блюхера и Тухачевского тоже обнаруживается коррупционная составляющая. Но таких масштабов, как при министре Шойгу, военные чиновники не достигали.

Но арест генерала Кузнецова выглядит совсем не коррупционным делом.

Или высшие государственные секреты тоже стали предметом торговли?

А.Б.