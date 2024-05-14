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Московский листок

Падение с высоты новой экономики

Опубликовано 14.05.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Падение с высоты новой экономики

27-летняя Анна Гетта трагически погибла еще 8 мая на складе Wildberries в Екатеринбурге - упала с высоты около 20 метров. Явно были нарушения техники безопасности, равно и условия работы были несоответствующими.

Но почему-то вчера, ближе уже к вечеру, виноват если не во всем, то во многом оказался профсоюз "Новый труд" - так следует из сообщения телеграм-канала BRIF и ряда других, а по словам известного журналиста Максима Шевченко, это свидетельствует об "аффилированности" профсоюза... С кем аффилирован профсоюз, мастер слова не уточняет.

В принципе, профсоюз должен следить за техникой безопасности на производстве, и первым бить тревогу тем, где она нарушается. Но только там, где он может это сделать! А на складе "Вайлдберриз" в Екатеринбурге нет первичной организации "Нового труда", как и вообще профсоюзных организаций - владельцы маркетплейса не приветствуют профсоюзную активность на своих площадках...

Зато там есть служба безопасности, которая, правда, безопасности трудящимся не гарантирует, зато именно она прославилась аттракционом с раздеванием работников после смены. А вот ограждения установить - это не их проблема.

Но вот в чем проблема - трудящиеся на "Вайлдберриз", да и на других маркетплейсах, сами не сильно стремятся создавать профсоюз и вступать в перманентный конфликт с владельцами. Они просто пока не чувствуют себя платформенными занятыми, новым классом себя не ощущают. А чувствуют себя людьми совершенно из других социальных страт, пришедшими просто подзаработать. Ну как студент в стройотряде все равно чувствовал себя будущим инженером, врачом или учителем, а вовсе не бетонщиком второго разряда.

Та же Анна, погибшая на складе "Вайлдберриз" сама для себя была не кладовщицей, а музыкантом - закончила музыкальную школу и профессионально занималась игрой на флейте. До того как пойти работать на Wildberries, она работала по контракту музыкантом почти 2 года в Индии, в Арабских Эмиратах.

А погибла, упав в неогороженную яму на складе...

 А.Б.



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