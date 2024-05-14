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Московский листок

О ситуации в селе Теткино Курской области сообщает журналист из Финляндии

Опубликовано 14.05.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
О ситуации в селе Теткино Курской области сообщает журналист из Финляндии

Жители села говорят о непрекрающихся обстрелах со стороны ВСУ в течение последних дней, сообщает финский журналист Оксана Челышева.

Вчера в селе были убиты две женщины: Елена Мищенко и Оксана Дудкина. Еще трое жителей села ранены, в том числе, Альбина Дудкина, дочь погибшей Оксаны. Девочка получила тяжёлые ранения и ее должны забрать в Курск. Жители говорят, что обстрелы идут беспрерывно. Причём, целью дронов-камикадзе являются гражданские автомобили. Таким образом, эвакуация жителей, в первую очередь, детей, крайне опасна.

Людей предупреждают воздержаться от поездок.

Но вывозить детей тоже надо.

Мне пишут: "Они не дают людям выехать. Бьют по дорогам, прицельно по гражданскому транспорту", сообщает Челышева.

Отдельно отмечу сильные эмоции в отношении бывшего губернатора Курской области, который готовится занять кабинет министра транспорта, пишет журналистка.

"Я так скажу: Роман Старовойт - полная противоположность белгородскому Гудкову. В Теткино не приезжал, проблемы сельчан не решал и бросил их на произвол судьбы. Обеспокоен лишь собой и переводом в Москву."

 А.Б.



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