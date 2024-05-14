Два новых помощника Путина и один советник

Помощником президента назначен Николай Патрушев — бывший секретарь Совета безопасности. Также помощником назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Это странно. Патрушева называли "серым кардиналом кремля", и ни в чем коррупционном он вроде бы не замечен.

Дюмина тоже называли как одного из возможных преемников, и к нему тоже не было никаких претензий. Но вот одних губернаторов переводят в министры, а Дюмина - в помощники президента. Это, конечно, тоже большой начальник, но не министр.

Обычно пересадка из кресла перспективного руководителя в помощники президента происходит, когда человек ни в чем не виноват, но нужно убрать его в резерв, возможно, навсегда.

Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента РФ - из руководителей Комитета Госдумы по культуре. Ну а куда еще?.. Заодно вот вам и независимые ветви власти.

А.Б.