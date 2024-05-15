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Московский листок

Приватизация вернулась гнойными инфекциями

Опубликовано 15.05.2024 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
Приватизация вернулась гнойными инфекциями

В Японии зафиксировали рост случаев заражения опасным гемолитическим стрептококком, который может привести к летальному исходу. За период с начала 2024 года по 5 мая установлен 801 случай заболевания, что почти в три раза превышает показатели прошлого года.

Стрептококковые инфекции находятся на втором месте по распространенности среди бактериальных заболеваний после стафилококковых.

А в эпоху до антибиотиков стрептококк вызывал львиную долю гнойных процессов, а стафилококк считался "условно патогенным". А всякие синегнойные палочки и вовсе никто всерьез не воспринимал.

Было время, когда любое ранение могло стать смертельным из-за нагноения, и это было еще во Вторую мировую войну. И хирург, уколовший палец во время операции, рисковал не меньше, чем сам раненый.

Но пенициллин изменил всю картину, и дальше - пошло-поехало...

И, собственно, возврата "микроскопических убийц прошлого" ждали давно, с постепенно развивающейся устойчивостью к антибиотикам.

Я еще помню времена, когда цефалоспорины вообще не продавались в аптеке, были средством резерва. А сейчас с них начинают лечение даже в ветеринарной клинике.

А если появляется флора, вообще устойчивая ко всем имеющимся антибиотикам? В условиях войны и, соответственно, серьезных санитарных потерь, это вопрос жизненно важный.

А что у нас с фармацевтической промышленностью? Беда у нас с ней, приватизация все похоронила... Производсво антибиотиков сократилось, а протребность выросла. Я уже не говорю о разработке новых - не уверен, что у нас что-то в этом направлении вообще есть... А заграница нам сейчас не поможет.

 А.Б.



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