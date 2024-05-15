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Московский листок

Кинотеатры вернули пиратские сеансы

Опубликовано 15.05.2024 в разделе комментариев 0

кино москва
Кинотеатры вернули пиратские сеансы

Российские кинотеатры стали возвращаться к практике предсеансного обслуживания — показу новинок Голливуда в паре с российскими короткометражками. Такие сеансы возобновились в ряде кинотеатров Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.

Киносети приостановили предсеансное обслуживание 18 апреля. Перед этим профильная Ассоциация владельцев кинотеатров предложила «поддержать российские фильмы», исключив теневой прокат до 12 мая.

За призывом последовал ультиматум кинопрокатчиков в лице компаний «Централ Партнершип», «КароПрокат» и «Атмосфера кино» и некоторых других. Они предупредили кинотеатры, что лишат их доступа к показу российских новинок при сохранении в афишах пиратского контента.

Извините, но мне как зрителю абсолютно все равно, пиратское кино или нет мне показывают. И я совершенно не готов поддерживать рублем уродские поделки отечественных киноделов - в условиях монополизма особенно.

У нас война с Западом? Они лишили нас мировых новинок? Так что плохого в том, что мы у них что-то из них украли? Не обнищают...

А тут же патриотизмом прикрывают элементарный фондрайзинг - в условиях дефицита кинопродукции мы-де будем за казенные деньги клепать всякую лабуду и впаривать вам - все равно ж больше ничего нет!

Так лучше пиратское...

 А.Б.



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