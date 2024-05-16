Перед войной всегда стреляют в министров

"Пошла игра без правил. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо". Это пишет финская журналистка Оксана Челышева, ей из Европы видней. Это раньше я ездил в Братиславу на поезде через Украину. А теперь вот никак...

В премьер-министра Роберта Фицо стрелял поэт и писатель Юрай Чинтула.

Как пишут словацкие СМИ, он является сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" и в последний год активно критиковал политика. Пистолетом владел на законных основаниях.

Премьер-министр сам подошёл к этому человеку, чтобы пожать ему руку. Тот "что-то прокричал и начал стрелять"... То есть несомненно политическое покушение.

Фицо и правда без восторга говорил об Украине, вот цитаты:

“Украина не является суверенной страной и находится под абсолютным влиянием Соединенных Штатов Америки”.

“Чего ждут украинцы? Что россияне уйдут из Донбасса и Луганска? Или из Крыма? Это нереально. Конфликт невозможно решить военным путем”.

"С большой радостью хочу констатировать, что правительство единогласно отвергло отправку оружия и боеприпасов на Украину”.

“Евросоюз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца”.

“Членство Украины в НАТО станет поводом для третьей мировой войны”.

Но немало людей в Европе сегодня ничего не имеют против мировой войны. И покушение на Фицо, а такого в Европе не было уже больше 20 лет, несомненный маркер нестабильности ситуации. Еще один маркер, мало других...

А.Б.