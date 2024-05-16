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Московский листок

Профсоюзы требуют входа на маркетплейсы

Опубликовано 16.05.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Профсоюзы требуют входа на маркетплейсы

Сегодня председатель Независимого профсоюза "Новый Труд" ( НПНТ) Дарья Митина примет участие в парламентских слушаниях по изменениям в Трудовой Кодекс, проводимых фракцией КПРФ в Госдуме.

НПНТ считает подготовленные депутатами фракции поправки недостаточными и по сути не меняющими действующий ТК.

НПНТ поддерживает проект поправок, подготовленный Союзом профсоюзов России, в части условий труда, порядка разрешения трудовых споров в судах, социального партнерства и профсоюзов.

Профсоюз настаивает на том, что необходимо обязать маркетплейсы давать право работникам складов и ПВЗ вступать в профсоюзы, а профсоюзным инспекторам дать право официальных проверок условий труда — это будет механизмом защиты от коррупции, мошеннических действий со стороны руководства складов по отношению к работникам и минимизирует необоснованные штрафы и нарушения базовых прав трудящихся.



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