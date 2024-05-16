Лидер правящей партии «Грузинская мечта» и экс-футболист киевского «Динамо» Каха Каладзе снова привел Украину как отрицательный пример для своей страны.

«Я хочу еще раз сказать всем и внутри страны, и за ее пределами – украинизации Грузии не произойдет», – сказал Каладзе.

Выступление глав МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии на митинге против закона об иноагентах политик назвал попыткой организации в Грузии «революции доноров».

«То, что происходит сейчас в Тбилиси, похоже на процессы, которые происходили в Украине в 2014 году», – сказал он.

Но ведь действительно, выступление глав дипломатических ведомств на оппозиционном митинге - это грубое нарушение дипломатического протокола и вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Ну примерно как знаменимтые печеньки от замглавы Госдепартамента США на Майдане. Или недавний визит Блинкена в Киев, где он вел себя не как глава внешнеполитического ведомства, а как богатый турист в "банановой республике".

А тем временем ракеты ATAСMS, поставленные из США, наносят удары про Крыму. На том основании, что США не признали вхождение Республики Крым в состав РФ.

Интересно, но США не признали и вхождение Прибалтики в состав СССР в 1940-м году, но почему-то не обстреливали Таллин. Может быть, это связано с тем, что Брежнев этого не стал бы терпеть?

А теперь вот мы имеем всю прибалтийскую дипломатию в Тбилиси как триггер государственного переворота. Потому что Грузия, хотя и не проводит пророссийскую политику, но она там недостаточно антироссийская.

А.Б.