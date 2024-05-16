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Московский листок

Грузию готовят к очередной "революции печенек"

Опубликовано 16.05.2024 в разделе комментариев 2

грузия война
Грузию готовят к очередной "революции печенек"

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» и экс-футболист киевского «Динамо» Каха Каладзе снова привел Украину как отрицательный пример для своей страны.

«Я хочу еще раз сказать всем и внутри страны, и за ее пределами – украинизации Грузии не произойдет», – сказал Каладзе.

Выступление глав МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии на митинге против закона об иноагентах политик назвал попыткой организации в Грузии «революции доноров».

«То, что происходит сейчас в Тбилиси, похоже на процессы, которые происходили в Украине в 2014 году», – сказал он.

Но ведь действительно, выступление глав дипломатических ведомств на оппозиционном митинге - это грубое нарушение дипломатического протокола и вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Ну примерно как знаменимтые печеньки от замглавы Госдепартамента США на Майдане. Или недавний визит Блинкена в Киев, где он вел себя не как глава внешнеполитического ведомства, а как богатый турист в "банановой республике".

А тем временем ракеты ATAСMS, поставленные из США, наносят удары про Крыму. На том основании, что США не признали вхождение Республики Крым в состав РФ.

Интересно, но США не признали и вхождение Прибалтики в состав СССР в 1940-м году, но почему-то не обстреливали Таллин. Может быть, это связано с тем, что Брежнев этого не стал бы терпеть?

А теперь вот мы имеем всю прибалтийскую дипломатию в Тбилиси как триггер государственного переворота. Потому что Грузия, хотя и не проводит пророссийскую политику, но она там недостаточно антироссийская.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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А когда Михо убрали
Кущ тыкает пальцем написал 16.05.2024 10:22
Да еще и со вводом войск, это как называлось? Вы за собой слелите, прежде, чем кому- то печеньками тыкать. До чего ж противно на вас смотреть
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раб Божий Сорин И.Л.- Баранов, еще раз говорю тебе- свой форум очисти от поджидков!
прав ли я, не знаю, не знамо мине написал 16.05.2024 10:15
Это называется однополярный мир, и могу добавить в свете последних событий на харьковском направлении - аккуратно под перевыборы Байдена украинцы получат все необходимое для адского сокрушительного удара. Все. С любой дальностью. Гореть будет до Урала. И прямо уже совсем под выборы откроется второй фронт, все в белом, практически без потерь, войска Франции, Польши и других государств начнут глушить рыбку в мутном российском пруду.
Трампа закроют по уголовному преступлению. Байден уйдет на пенсию и Мишель Обама подменит стареющего товарища по демократической партии США.
Декабрь 2024 16 декабря это финал СВО.
ОКП готово взять власть?
Ибо. Все захватят США и ЕС. Мы так и будем кушать шоколадки Марс, носить кроссовки Найки, перемещаться на автомобилях БМВ, смотреть рекламу с Кардашьян.
У вас Баранов имеется шанс и поможете нам быть с нашими ценностями.
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