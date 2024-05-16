Франция Макрона возвращается к колониальной политике

Французские власти привлекут военных для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии, заявил премьер-министр Габриэль Атталь.
Как уточнил политик, Франция введет войска на эту территорию.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу министров Совета обороны и национальной безопасности для обсуждения растущего насилия на французской тихоокеанской территории Новая Каледония.
Протесты вспыхнули после того, как законодатели в Париже проголосовали за законопроект, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.
Нормально, сейчас потренируются в Новой Каледонии, а потом можно и в Одессу. А через 10 лет французские военные смогут и голосовать на местных выборах...
А.Б.
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Кущ французский написал 16.05.2024 10:36