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Московский листок

Франция Макрона возвращается к колониальной политике

Опубликовано 16.05.2024 в разделе комментариев 1

франция макрон
Франция Макрона возвращается к колониальной политике

Французские власти привлекут военных для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии, заявил премьер-министр Габриэль Атталь.

Как уточнил политик, Франция введет войска на эту территорию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу министров Совета обороны и национальной безопасности для обсуждения растущего насилия на французской тихоокеанской территории Новая Каледония.

Протесты вспыхнули после того, как законодатели в Париже проголосовали за законопроект, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.

Нормально, сейчас потренируются в Новой Каледонии, а потом можно и в Одессу. А через 10 лет французские военные смогут и голосовать на местных выборах...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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а потом можно и в Одессу.
Кущ французский написал 16.05.2024 10:36
Можно. А ваше какое собачье дело?
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