Всем больным запретят садиться за руль

Минздрав опубликовал список лекарств без рецепта, после которых нельзя за руль. За нарушение - лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. При повторном управлении ТС и употреблении лекарств - конфискация авто.

Список на 73 страницы и первый вывод: садиться за руль вообще нельзя! Например, в списке:

«Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Максиколд», «Стопгрипан», «Колдакт», «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Антигриппин», «РиниКолд Макс», «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «СПАЗМАЛГОН», «Спазмалгин», «Тетралгин», «Триалгин» и «Андипал», «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст», «Цетиризин», «Левоцетиризин» и еще десятки.

Ну, понятно, препараты, содержащие кодеин, и правда могут немного влиять на скорость реакции. Но супрастин и особенно кларитин - препарат, который и изобретен был для того, чтобы люди с аллергией могли жить спокойно, и не засыпать немедленно после прикосновения к любому сиденью.

У меня, например, сенная лихорадка, и я пью кларитин много лет в течение примерно двух недель в начале лета. И что теперь, на дачу электричкой, в отпуск на трамвае?

Ну а если человек профессиональный водитель и страдает сенной лихорадкой? Не такое уж редкое заболевание. И бывает, что на весь летний сезон - ему кто-нибудь даст больничный на основании вот этого распоряжения Минздрава?

Дальше в перечне глицин с мелатонином, который, по версии Минздрава, вызывает сонливость и "вызывает побочные эффекты в виде психических нарушений". Это как? Мелатонин - это гормон сна, который и так вырабатывается организмом. Как отличить в крови собственный мелатонин от принятого перед сном? И какие психологические нарушения вызывает вещество, входящее в нормальный обмен?

Или вот - спрей для нарцужного применения с антибиотиком грамицидином. Содержит спирт. И, по мнению Минздрава, если опрыскать им ранку, то снизится скорость психомоторных реакций?

Та же история с ушными каплями отипакс - там-де спирт содержится, и 2-3 капли в ухо могут снизить психомоторные реакции...

"Очень хочется разъяснений или информации, что это фейк. Но список опубликован одним из депутатов Госдумы, так что есть на кого сослаться, - пишет известный политтехнолог Марат Баширов. - Простор для волюнтаризма и вымогательства на дорогах просто огромный".

А у меня другая история - года полтора назад приехал в больницу на автомобиле, предварительно приняв лекарства. Сказали, что вовремя - сразу подняли в реанимацию и вроде спасли. А если бы сел ждать "скорую" или такси? Или на метро? Сейчас бы смотрел снизу, как картошка растет...

А.Б.