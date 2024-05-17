Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Всем больным запретят садиться за руль

Опубликовано 17.05.2024 в разделе комментариев 1

гибдд штраф пдд
Всем больным запретят садиться за руль

Минздрав опубликовал список лекарств без рецепта, после которых нельзя за руль. За нарушение - лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. При повторном управлении ТС и употреблении лекарств - конфискация авто.

Список на 73 страницы и первый вывод: садиться за руль вообще нельзя! Например, в списке:

«Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Максиколд», «Стопгрипан», «Колдакт», «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Антигриппин», «РиниКолд Макс», «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «СПАЗМАЛГОН», «Спазмалгин», «Тетралгин», «Триалгин» и «Андипал», «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст», «Цетиризин», «Левоцетиризин» и еще десятки.

Ну, понятно, препараты, содержащие кодеин, и правда могут немного влиять на скорость реакции. Но супрастин и особенно кларитин - препарат, который и изобретен был для того, чтобы люди с аллергией могли жить спокойно, и не засыпать немедленно после прикосновения к любому сиденью.

У меня, например, сенная лихорадка, и я пью кларитин много лет в течение примерно двух недель в начале лета. И что теперь, на дачу электричкой, в отпуск на трамвае?

Ну а если человек профессиональный водитель и страдает сенной лихорадкой? Не такое уж редкое заболевание. И бывает, что на весь летний сезон - ему кто-нибудь даст больничный на основании вот этого распоряжения Минздрава?

Дальше в перечне глицин с мелатонином, который, по версии Минздрава, вызывает сонливость и "вызывает побочные эффекты в виде психических нарушений". Это как? Мелатонин - это гормон сна, который и так вырабатывается организмом. Как отличить в крови собственный мелатонин от принятого перед сном? И какие психологические нарушения вызывает вещество, входящее в нормальный обмен?

Или вот - спрей для нарцужного применения с антибиотиком грамицидином. Содержит спирт. И, по мнению Минздрава, если опрыскать им ранку, то снизится скорость психомоторных реакций?

Та же история с ушными каплями отипакс - там-де спирт содержится, и 2-3 капли в ухо могут снизить психомоторные реакции...

"Очень хочется разъяснений или информации, что это фейк. Но список опубликован одним из депутатов Госдумы, так что есть на кого сослаться, - пишет известный политтехнолог Марат Баширов. - Простор для волюнтаризма и вымогательства на дорогах просто огромный".

А у меня другая история - года полтора назад приехал в больницу на автомобиле, предварительно приняв лекарства. Сказали, что вовремя - сразу подняли в реанимацию и вроде спасли. А если бы сел ждать "скорую" или такси? Или на метро? Сейчас бы смотрел снизу, как картошка растет...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- Баранов, еще раз говорю тебе- свой форум очисти от поджидков, но
прав ли я, не знаю, не знамо мине написал 17.05.2024 10:01
- сенная лихорадка, просто смешно аллергия на пыльцу растений, у меня простатит, простата размером с кулак. Хочу пописать, а не могу без лекарств, причем всегда, что же мне прикажете батенька продать мою любимую лада приора цвета пицунда, и пешкодралом в аптеку за лекарствами?
Яндекс оборзел и цена на такси в Москве аховая. Теперь вот это с лекарствами. Не, так дело не пойдет, менять надо власть, менять. Кинь мне в личку , редактор, когда, революция полового достоинства начнется под чутким руководством ОКП?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два новых помощника Путина и один советник
Два новых помощника Путина и один советник
14.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Всем больным запретят садиться за руль (1)
Франция Макрона возвращается к колониальной политике (3)
Грузию готовят к очередной "революции печенек" (13)
Профсоюзы требуют входа на маркетплейсы (1)
Перед войной всегда стреляют в министров (21)
США вмешиваются в закон об иноагентах в Грузии (8)
Рост оказался не таким маленьким (1)
Кинотеатры вернули пиратские сеансы (3)
Приватизация вернулась гнойными инфекциями (15)
Два новых помощника Путина и один советник (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Глава СВР призвал вспомнить опыт Ленина, чтобы перекроить мировой порядок
Дарья Митина Дарья Митина: Листовочка с вечериночки
Дарья Митина Дарья Митина: Устрицы и рябчики поперёк горла встали
Михаил Делягин Михаил Делягин: Есть ли британский след в покушении на Фицо?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Чёрная метка: Кому мог помешать глава Словакии Роберт Фицо
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss