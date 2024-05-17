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Московский листок

Глава СВР призвал вспомнить опыт Ленина

Опубликовано 17.05.2024 в разделе комментариев 1

капитализм ленин разведка
Глава СВР призвал вспомнить опыт Ленина

России необходимо воспользоваться опытом Коммунистического интернационала (Коминтерна) для изменения мирового порядка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Сегодня, когда Россия стоит в авангарде глобального изменения мироустройства, из опыта Коммунистического интернационала могут быть извлечены весьма полезные прикладные уроки», — сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном истории организации.

Нарышкин назвал идеи Коминтерна прогрессивными и созидательными. По его словам, на популярность организации повлияла также его оппозиция нацизму. В 1933 году руководство организации создало Всемирный комитет борьбы против фашизма, а на 7-м конгрессе Коминтерна в 1935 году «непримиримая борьба с фашизмом была объявлена задачей всех левых сил», отметил глава СВР.

Сергей Евгеньевич, да ты никак партейный?

Впрочем, если поручить дело нынешней КПРФ, то за мировой порядок можно быть спокойным...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
даже если, главный авторитет России начнет кушать младенцев,
россияне будут сами относить к стенам Кремля написал 17.05.2024 11:08
своих новорожденных, ибо Есть такая партия - партия Владимир Владимировича Путина, без бюстов и парт билетов, без идеологии и веры в будущее. Просто надо поклоняться этому ничтожеству, чтобы оно не соизволило выдать на гора, любое количество вранья и бреда. И ты, Баранов, это прекрасно осознаешь, и меня старика Сорина отправляешь в бан по мелочи, а в главном поддерживаешь авторитет ничтожества и убожества.
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