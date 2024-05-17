Глава СВР призвал вспомнить опыт Ленина

России необходимо воспользоваться опытом Коммунистического интернационала (Коминтерна) для изменения мирового порядка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Сегодня, когда Россия стоит в авангарде глобального изменения мироустройства, из опыта Коммунистического интернационала могут быть извлечены весьма полезные прикладные уроки», — сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном истории организации.

Нарышкин назвал идеи Коминтерна прогрессивными и созидательными. По его словам, на популярность организации повлияла также его оппозиция нацизму. В 1933 году руководство организации создало Всемирный комитет борьбы против фашизма, а на 7-м конгрессе Коминтерна в 1935 году «непримиримая борьба с фашизмом была объявлена задачей всех левых сил», отметил глава СВР.

Сергей Евгеньевич, да ты никак партейный?

Впрочем, если поручить дело нынешней КПРФ, то за мировой порядок можно быть спокойным...

А.Б.