Задержан зампред правительства

Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин задержан в Москве, он задержан по статье, касающейся экономической деятельности, сообщает ТАСС.

Накануне в правительстве региона прошли обыски.

Кибардин был назначен заместителем главы правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он координирует и контролирует работу региональных исполнительных органов, которые занимаются вопросами туризма, государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений, контроля в области градостроительной деятельности, строительного и жилищного надзора, а также финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

У меня предложение: что мелочиться с каждодневными сообщениями об аресте то одного, то другого чиновника? Арестуйте сразу всех оптом! А потом отпускайте по мере выяснения...

А мы хоть вздохнем посвободней, пока сидят.

А.Б.