Церковь продолжает рассуждать про блудный грех

Священник Иван Снегирев объяснил православным верующим, допускает ли церковь совместную жизнь мужчины с женщиной без венчания и официального брака.

Неправильно называть такой формат взаимоотношений гражданским браком. Гражданский брак – тот, что закреплен официально в ЗАГСе, а жить вместе – значит сожительствовать.

Для церкви, как и любого православного верующего, это блудная связь, а потому является грехом.

Если вы действительно любите человека и хотите быть вместе, то женитесь, венчайтесь.

Мнение церкви, равно и мнение одного отдельно взятого священнослужителя, конечно, может быть высказано. Но церковь у нас отделена от государства, и мы вправе принимать во внимание ее мнение или не обращать на него внимания. Тем более, даже внутри церкви нет вопросов, которые там же, внутри, не подвергались бы переосмыслению или даже отмене.

Для церкви брак - это таинство, а для государства - акт гражданского состояния. Смешно спрашивать, допускает ли церковь акты гражданского состояния? А куда денешься?

Но акт гражданского состояния может быть заключен только при взаимном согласии, акт под принуждением - недействителен с момента заключения. А факт венчания - дело вообще сугубо добровольное, и по закону никого ни к чему вообще не обязывает. Все обязательства - это только то, что вы согласны нести добровольно. А если вдруг не согласны - ваше дело... Собственно, сожительство - тоже самое... Сомневаюсь, что кто-то венчал Адама и Еву в церкви, не неимением таковой, и обряда венчания тоже. Иосиф и Мария тоже оформляли брак по законам Римской империи и не могли венчаться за неимением церкви. И ничего, как-то в плане отношений все нормально было.

Вообще церковный брак проявился значительно позже Нового завета, ну так мало ли, что еще потом люди придумали... Или вот свадьба в Кане Галилейской, на которой присутсовал сам Иисус, и выпивал там за здоровье молодых. Где там венчание в церкви? А сам создатель самой идеи церкви - ничего против не имел...

А.Б.