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Московский листок

Выселение без предупреждения

Опубликовано 18.05.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Выселение без предупреждения

 

 

В настоящее время, 17 мая 2024 года, идёт выселение по улице Жигулёвской 4 к. 2 (Москва). Формально людям вроде бы и предлагают переселиться не на улицу, а в другой дом (Жигулёвская 3 к. 3), только вот это здание переведено в нежилое, регистрацию на новом месте не дают, назад тоже не возвращают, а с нового места по Жигулёвской 3/3 «Новый формат» (контора объявившая себя собственником дома с жильцами) уже просит на улицу тех, кто был поселён в него ранее.

Предыстория https://dzen.ru/a/ZiluohdtdhzdynIo

 

Отметим, что ранее было вынесено решение о приостановлении исполнительных действий, чтобы их возобновить приставы должны были вновь предъявить требования и назначить день выселения. Этого сделано не было. Действительно, если так делать, то иногда приезжает пресса, депутаты и незаконную активность приходится сворачивать.

 

Также отметим, что решение о переселении жильцов было принято судом первой инстанции. Естественно, жильцами была подана апелляционная жалоба. Однако по закону апелляционная жалоба подается в суд первой инстанции (принявший решение), а далее суд первой инстанции должен её направить в суд второй инстанции (который и будет рассматривать апелляцию). А Кузьминский суд не направляет и всё. Безо всяких оснований. Маринует эти жалобы (без всякого объяснения причин) от 8 месяцев до года (у разных жильцов дома).

На саботаж передачи жалоб была подана жалоба в квалификационную коллегию судей. Положение не изменилось.

Выселением занимается пристав Вьютерих В.В. - известный решала подобных проблем в разных районах города. Почему он действует не в своём Юго-восточном АО - автор материала не знает, но предполагает. Причём, подобную настойчивость и стремительность он проявляет только тогда, когда людей нужно выселять из зданий, необходимых бизнесу. Когда людей нужно вселять - подобной настойчивости он почему-то не проявляет.

https://dzen.ru/a/Zfvu_CQryRI04SDF

 

 

 



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