Новый угнетенный класс в контекте информационого общества

Доклад на VIII Международном политэкономическом конгрессе имени А.В.Бузгалина (в рамках МАЭФ-2924)

1. Неопределенность нового класса - проблема развития современные производственных и экономических отношений.

2. Отсутствие развития классового сознания нового класса - фактор дополнительного угнетения.

3. Потребность в выражении интересов нового класса, как социально-экономических, так и политических - проблема информации и ее распространения.

1. На самом деле формирование нового угнетенного класса - это та реальность, которая формируется прямо на наших глазах. К началу года число самозанятых и платформенных занятых в нашей стране перевалило отметку в 10 миллионов, и цифра эта будет расти. Есть оценки, что к концу года она может удвоиться.

Вместе с тем, сегодня вопрос даже как их назвать и кем их считать?

Ничего, кроме усмешки не могут вызвать заверения, в том числе и статусных ученых и чиновников, что самозанятый у нас - это такая разновидность предпринимателя. Если он предприниматель, то какими средствами производства он владеет? Ни мотороллер, ни даже компьютер средвами производства не являются - это орудие труда.

Строго говоря, даже "владельцы" ПВЗ, как правило оформленные как ИП, - это всего лишь арендаторы, а полки в ПЗВ трудно назвать средствами производства. Классический самозанятый - репетитор, слесарь-сантехник или любой другой мастеровой - это в чистом виде "кустарь-одиночка". Иметь наемных работников он не имеет права, то есть эксплуатировать никого не может. И даже выступая как спекулянт в посреднической операции ограничен максимальным годовым доходом в 2 млн. 400 тысяч рублей, что делает его как бизнесмена абсолютно ничтожным.

Еще интересней у работников маркетплейсов, который функционируют как типичный пролетариат - кладовщики, складские рабочие, курьеры, - отличаясь от него лишь формой оплаты труда.

Даже название этой социальной группы "прекариат" на мой взгляд, который присутсвует в названии докладов и на этой конференции, не может чситаться удачным. За неимением лучшего я предлагаю использовать термин "новый угнетенные", кстати, к такому же определению склонялся и А.В.Бузгалин.

Эта непонятность и путаница характерна не только для России, разумеется. 133-я сессия МОТ, специально посвященная платформенной занятости, отметила общую нерегулированность явления, отсутствие общих юридических подходов и даже отсутствие достоверной статистики.

Как отмечает в своей недавней работе присуствующий в зале кандидат экономическиъх наук и член ЦС НПНТ Саид Гафуров, профсоюзы встревожены социальной незащищенностью платформеннозанятых, их охват профсоюзным движением у нас крайне низок даже по сравнению со странами ЕС, где разница в статусе традиционныз занятых и платформенных занятых все же сокращается, а у нас растет.

И уж тем более странно прчислять к одной социальной группе платформеннозанятых курьеров, кладовщиков, владельцев ПВЗ и госпожу Бакальчук, хозяйку "Вайлдберриз".

2. Фактор классового сознания имеет колоссальное значение для формирования, соотвественно, классовых структур - самозанятых и полатформеннозанятых в данном случае.

Скажем прямо, эксплуататорский класс совершенно не заинтересован в возникнровении такого сознания. Гораздо удобней, когда человек чувсвует себя на своем рабочем месте "случайным пассажиром", как та девушка-кладовщик, которая на днях насмерть разбилась в Екатеринбурге, упав с большой высоты. Так вот, она была, в общем-то, профессиональным музыкантом, оказавшейся роли кладовщицы на складе из желания подзаработать. И большиснвто патфороменнозанятых именно так и ощущают себя - "случайными пассажирами". Психологически это очень подробно и хорошо описано писателем Генисом в повести "Желтые короли" - о ньюйоркских таксистах, в роли одного из которых и оказался сам писатель из-за безденежья.

Естественно, "случайный пассажир" не сильно обеспокоен ни свои медицинским страхованием, ни тем более пенсионным. Его мало волнует социальный пакет на предприятии, где он ненадолго.

Это прекрасно чувствуют те, кто наживается на его труде - ему предлагается "голый" заработок без соцпакета, но несколько больше, чем, скажем, на фабрике.

При этом следует учитывать, что работники, особенно в зрелом возрасте, часто отдают предпочтение работе в устойчивом коллективе, и хорошим соцпакетом, даже если зарплата там и не слишком велика. Хорошая школа, хорошая медсанчасть, хороший детский сад, строительство ведомственного жилья, дачный учаксток, доплата к пенсии от предприятия и так далее. Это материальное. И нематериальное - хороший коллектив,где люди знают друг друга многие годы, стабильные отношения с начальством, база отдыха и так далее - вплоть до выпивки с товарищами по бригаде.

На предприятиях новой экономики ничего этого нет и как бы не нужно. Психологическая атмосфера описывается еще словами Освальда Шпенглера о "людях перекатиполе". Никаких внутренних связей, полная атомизация. Каждый сам по себе. Это идеал, разумеется. как его видит управляющий класс.

3. В такой ситуации искусственной атомизации фактор информационного взаимодействия, ставший значимым только сейчас, в эпоху соцсетей и комменикаторов, играет колоссальную роль в формировании классового сознания, формировании классовых интересов и способов их защиты.

Профсмюз фактически перекочевывает в сеть, профсоюз же это люди, а в людях главное слова и мысли, для чего главное иметь к ним доступ.

Не случайно уже сегодня при приеме на работу имеет значение профиль соискателя рабочего места в соцсетях.

Я напомню, что крупнейшей в мире газетой в позднем СССР была газета "Труд" с тиражом более 30 миллионов, в то время исключительно профсоюзная. Потом резко сошла на нет.

А можем ли мы сегодня назвать соцсети, в которых кучкутся трудящиеся разных форм занятости? Нет таких. То есть есть, конечно, небольшие каналы, небольшие аккаунты, приведу хоть ЖЖ Дарьи Митиной, председателя НПНТ - действительно заметное представительство в сети, но речи о миллионах трудящихся, конечно, и там не идет.

Есть YouTube-канал "Социал ZA", но и там неолных 300 тысяч подписчиков - это никак не 10 миллионов самозанятых.

В общем-то информационная активность этого слоя трудящихся наглядно отражает состояние той среды, интересы которой мы пытаемся выражать.