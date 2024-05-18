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Московский листок

Украина просит разрешения бомбить свою колонию в Крыму

Опубликовано 18.05.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Украина просит разрешения бомбить свою колонию в Крыму

Украина обратилась к США с просьбой снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных целей на территории России, сообщила газета The Wall Street Journal. Кроме того, Киев просит Пентагон поделиться разведданными и помочь определить цели в России, по которым ВСУ могут нанести удары собственным оружием.

Отказ в использовании Украиной американского оружия по территории РФ подтвердил советник по нацбезопасности Джон Кирби:

«Мы не поощряем применение Украиной переданного американского вооружения для ударов по России. И мы не давали Украине санкцию на подобное применение. Такова наша позиция, и она не изменилась».

Ну, вот несколько гражданских предприятий незначительные повреждения в результате удара украинских беспилотников, в настоящее время все заводы работают в штатном режиме.

Прилетов по военным объектам зафиксировано не было. Пострадавших среди местных жителей также нет, хотя при атаке противник задействовал более 20 беспилотников.

И зачем это? Чтобы все-таки были пострадавшие, как в Белгороде?

Есть очень наглядный пример Крыма, который США не признают российской территорией, и по которому американским оружием наносить удары можно.

И что хорошего?

Понятно, что наносить удары по чужой территории как-то логичней, чем по своей.

И понятно, что Крым для Киева совершенно не своя территория. Давайте не будем вспоминать времена УССР - это совершенно другая страна, которую, к тому же. сама Украина не признает. А во времена запорожцев и гетманов никакого Крыма в составе Украины и близко не было.

В составе же новой, незалежной Украины Крым - колония, типичная колония. Населенный русским и русскоязычным населением, как показала дальнейшая история, совершенно не лояльным Киеву.

Освоение Крыма в незалежный период носило исключительно колониальный характер - пратичсески никаких вложение в инфраструктуру и разворовывание того, что было построено ранее. Самый наглядный пример - за четверть века было постьроено аж 22 километра дороги от Симферополя по главной трассе. При этом на самой Украине дороги строились, и инфрастуртурные объемты тоже.

Ну и вишенка на торте - правовой статус полуострова как Автономной республикии Крым. В стране, которая по конституции является унитарной, и где требование федерализации является государственным преступлением - автономная республика...

И вы говорите не колония? А бомбить колонию - дело обычное...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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А чем, собссно говоря проблема?
Кущ не видит проблем написал 18.05.2024 10:02
Бомбим, что хотим. Слава Ктулху, есть у кого поучиться.
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раб Божий Сорин И.Л.- евнух и праправнук еврейских орендарiв
да я евнух, такччто же. написал 18.05.2024 09:58
22 километра дорог, может и так, а ты вообще блин кто? Рассуждай про Фиджи, или Оклахома с тем же успехом. Какое то выползло с помойки, не подмывалось с 1916 года и думает,что имеет основание тыкать украинцам? Оксюморон.
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