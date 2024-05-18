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Московский листок

США провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада

Опубликовано 18.05.2024 в разделе комментариев 2

война атомная бомба
США провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада

США провели субкритические испытания в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада. Эксперимент предоставил данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках, сообщило национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики (NNSA).

Испытания состоялись 14 мая на полигоне в Лос-Аламосе. Полученные данные будут использованы для улучшения «симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала».

Субкритический взрыв подразумевает детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции.

Эксперимент прошел «в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, которого Соединенные Штаты придерживаются с 1992 года», заявили в NNSA. Он соответствовал стандарту нулевой мощности, не приведя к возникновению самоподдерживающейся сверхкритической цепной реакции, и не нарушил Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, утверждают в NNSA.

NNSA планирует увеличить частоту таких субкритических экспериментов для сбора данных о материалах ядерного оружия без технической необходимости возвращаться к подземным взрывам.

Трудно сказать о научной ценности испытания детонатора к ядерному заряду. Выглядит как демонстрация готовности применить ядерное оружие. Но и в этом сомнений нет - именно США первыми начали испытывать ядерные заряды, именно США первыми применили атомные бомбы против мирного населения Хиросимы и Нагасаки - везде первые, чо...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Завидуйте молча
Кущ субкритмческий написал 18.05.2024 11:38
Это только кацапам, чтобы узнать состав говна, нужно его пробовать на вкус. Американцы могут обойтись приборами.
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везде первые, чо...
Крон-принц Пафнутий Игнатьевич написал 18.05.2024 11:23
Однополярный мир, в принципе устраивает всех, кроме нацистов, потому как не позволяет безнаказанно паразитировать на любви народов к своей родине.
Представим мир, где китайцы во главе! Да просто поезжайте в ХОРГОС, там местные на уровне безродных псов, чистый концлагерь.
А теперь мир с руководством в Москве! Только не обделайтесь от ужаса.... Чо...
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