США провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада

США провели субкритические испытания в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада. Эксперимент предоставил данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках, сообщило национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики (NNSA).

Испытания состоялись 14 мая на полигоне в Лос-Аламосе. Полученные данные будут использованы для улучшения «симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала».

Субкритический взрыв подразумевает детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции.

Эксперимент прошел «в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, которого Соединенные Штаты придерживаются с 1992 года», заявили в NNSA. Он соответствовал стандарту нулевой мощности, не приведя к возникновению самоподдерживающейся сверхкритической цепной реакции, и не нарушил Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, утверждают в NNSA.

NNSA планирует увеличить частоту таких субкритических экспериментов для сбора данных о материалах ядерного оружия без технической необходимости возвращаться к подземным взрывам.

Трудно сказать о научной ценности испытания детонатора к ядерному заряду. Выглядит как демонстрация готовности применить ядерное оружие. Но и в этом сомнений нет - именно США первыми начали испытывать ядерные заряды, именно США первыми применили атомные бомбы против мирного населения Хиросимы и Нагасаки - везде первые, чо...

А.Б.