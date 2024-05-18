Свобода слова - всё

Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты".

Свои соображения по этому поводу уже высказал спикер Госдумы Володин, но его мнение по данному вопросу меня совершенно не интересует. Пусть сначала ответит на вопрос про тысячи заблокированных Роскомнадзором СМИ в России. И конкретно по ФОРУМу.мск, а то депутаты запросы пишут, а им вообще ничего не отвечают.

Евробюрократы, ясное дело, отъявленные мерзавцы. А как же принципы свободы слова? Они разве не на всех распространяются? Или Евросоюз уже объявил войну Российской Федерации, и блокирует официальную информацию по законам военного времени?

Да мало ли по какой причине гражданину страны ЕС может потребоваться официальная позиция правительства России? Заблокированные ресурсы являются официальными органами российских властей, никто не выдает их за независимые СМИ - как можно перекрывать к ним доступ?

Конечно, чья бы корова мычала, я сам к собственному ресурсу имею выход в России только через VPN, а, допустим, украинский какой-нибудь пропагандист заходит свободно. Это шизофреническая ситуация, но она вот такая...

А.Б.