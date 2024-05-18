Ватикан фактически исключил признание сверхъестественного

Декастерия доктрины веры опубликовала документ за подписью Папы Римского Франциска, который фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка, что сделано в целью ограничения мошенничества, спекуляций и коммерциализации на религиозной почве.

Как следует из документа, ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения не могут определять сверхъестественность феноменов, то есть "утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение". Такое признание может сделать только Папа Римский и то в исключительном случае.

В Италии последним резонансным случаем стало явление кровоточащей статуи Мадонны в небольшом городе под Римом. СМИ сообщали о некоей ясновидящей, с которой общалась Богоматерь. Кровь из глаз статуи была даже передана на научный анализ. Позже в отношении женщины было открыто дело по обвинению в мошенничестве и обмане верующих.

А у нас вон статуи последнего царя мироточат... И ничего, никаких дел о мошенничестве. Тем более, что в роли провозвестников чуда выступают и высокопоставленные прокурорские работники...

А.Б.