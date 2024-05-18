Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ватикан фактически исключил признание сверхъестественного

Опубликовано 18.05.2024 в разделе комментариев 0

церковь папа
Ватикан фактически исключил признание сверхъестественного

Декастерия доктрины веры опубликовала документ за подписью Папы Римского Франциска, который фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка, что сделано в целью ограничения мошенничества, спекуляций и коммерциализации на религиозной почве.

Как следует из документа, ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения не могут определять сверхъестественность феноменов, то есть "утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение". Такое признание может сделать только Папа Римский и то в исключительном случае.

В Италии последним резонансным случаем стало явление кровоточащей статуи Мадонны в небольшом городе под Римом. СМИ сообщали о некоей ясновидящей, с которой общалась Богоматерь. Кровь из глаз статуи была даже передана на научный анализ. Позже в отношении женщины было открыто дело по обвинению в мошенничестве и обмане верующих.

А у нас вон статуи последнего царя мироточат... И ничего, никаких дел о мошенничестве. Тем более, что в роли провозвестников чуда выступают и высокопоставленные прокурорские работники...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два новых помощника Путина и один советник
Два новых помощника Путина и один советник
14.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ватикан фактически исключил признание сверхъестественного (0)
Свобода слова - всё (1)
США провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада (2)
Выселение без предупреждения (0)
Украина просит разрешения бомбить свою колонию в Крыму (10)
Новый угнетенный класс в контекте информационого общества (1)
Церковь продолжает рассуждать про блудный грех (11)
Задержан зампред правительства (3)
Глава СВР призвал вспомнить опыт Ленина (17)
Всем больным запретят садиться за руль (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Свобода слова - всё
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: США провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ватикан фактически исключил признание сверхъестественного
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ватикан фактически исключил признание сверхъестественного
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на полях фестиваля - 6
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss