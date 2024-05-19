Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить эту информацию, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Его уже спрашивали ранее, могут ли в МАГАТЭ определить источник атак на ЗАЭС, и он отмечал, что это крайне сложно, учитывая вид беспилотников, их особую траекторию, то, что они могут быть запущены с любого направления.

То есть надо понимать, что в сторону ЗАЭС со стороны Украины регулярно залетают ударные беспилотники, но инспектора МАГАТЭ не могут установить их принадлежность из-за их сложной траектории?

Им не приходит в голову задаться вопросом, зачем бы российской армии взрывать АЭС в своем тылу?

В руководстве у нас, конечно, есть безумцы, но не до такой степени.

К тому же есть данные об атаках АЭС внутри российской территории. Они тоже совершаются руками российской армии? Но почему тогда ничего не взорвали - ведь в своем тылу это проще простого...

А.Б.