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Московский листок

МАГАТЭ не может определить, кто атакует ЗАЭС

Опубликовано 19.05.2024 в разделе комментариев 1

аэс запорожье
МАГАТЭ не может определить, кто атакует ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить эту информацию, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Его уже спрашивали ранее, могут ли в МАГАТЭ определить источник атак на ЗАЭС, и он отмечал, что это крайне сложно, учитывая вид беспилотников, их особую траекторию, то, что они могут быть запущены с любого направления.

То есть надо понимать, что в сторону ЗАЭС со стороны Украины регулярно залетают ударные беспилотники, но инспектора МАГАТЭ не могут установить их принадлежность из-за их сложной траектории?

Им не приходит в голову задаться вопросом, зачем бы российской армии взрывать АЭС в своем тылу?

В руководстве у нас, конечно, есть безумцы, но не до такой степени.

К тому же есть данные об атаках АЭС внутри российской территории. Они тоже совершаются руками российской армии? Но почему тогда ничего не взорвали - ведь в своем тылу это проще простого...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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зачем бы российской армии взрывать АЭС в своем тылу?
Кущ Холмс написал 19.05.2024 11:22
Взорвать станцию так, чтобы получился Чернобыль беспилотником не получится. Нужны специалисты изнутри. А про 'зачем' вопрос после рязанского сахара неактуален. И зная кацапскую 'изобретательность' всьо выглядит более чем печально.
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