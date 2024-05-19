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Московский листок

Снова появятся "Березки", но только для белых

Опубликовано 19.05.2024 в разделе комментариев 4

рабочие капитализм
Снова появятся "Березки", но только для белых

В настоящий момент ведется работа по оформлению необходимого пакета документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

На них будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств.

Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро.

Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе.

В управлении пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".

Теперь - только для белых...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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раб Божий Сорин И.Л.- маринованные кацапы не мое, я предпочту рулька из
бедрышек мадамских, с жирком написал 19.05.2024 12:23
.,.
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Re: Занадочеый смысл кацапских Березок
Lulla написал 19.05.2024 12:03
Консервированные
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Занадочеый смысл кацапских Березок
Кущ дефицитный написал 19.05.2024 11:50
Для меня ускользает. Березки были для дефицита, для чего они теперь известно только кацапам. Может там будут пролавать мозги?
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Re:головне
Lulla написал 19.05.2024 11:47
Поскольку в кацапии скоро не останется посольств цивилизованных стран. Не считая Ботсвану, Бурунди и Конго. Можно только представить, чем будут торговать в этих спецмагазинах. Маринованной кацапятиной.
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