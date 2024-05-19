Украинкам предложили занять места у мартена

Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщил его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.
"Если они продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно (сотрудников) для функционирования", - заявил он.
Предприятие разместило по городу билборды с изображениями женщин в оранжевой спецодежде со слоганами "Девушки тут реально рулят!", чтобы привлечь на завод женщин.
Но украинские женщины предпочитают уезжать в Европу, чем они там занимаются, бог весь, но точно не работают у мартена. В основном европейский выбор для них - это проституция, а не труд сталевара наравне с мужчинами.
А.Б.
|
|
Кущ анекдот написал 19.05.2024 11:43
- Но у него сын ...
Поздравляю, Баранов пробил очередное дно.