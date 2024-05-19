Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщил его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.

"Если они продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно (сотрудников) для функционирования", - заявил он.

Предприятие разместило по городу билборды с изображениями женщин в оранжевой спецодежде со слоганами "Девушки тут реально рулят!", чтобы привлечь на завод женщин.

Но украинские женщины предпочитают уезжать в Европу, чем они там занимаются, бог весь, но точно не работают у мартена. В основном европейский выбор для них - это проституция, а не труд сталевара наравне с мужчинами.

А.Б.