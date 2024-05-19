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Московский листок

Президент Грузии не подписала закон об иноагентах

Опубликовано 19.05.2024 в разделе комментариев 0

Президент Грузии не подписала закон об иноагентах

Второй год подряд в Грузии пытаются принять закон об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать уже принятый закон. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов.

Согласно инициативе, если юридические лица или СМИ получают 20% и более своего дохода из-за границы, то они обязаны отчитываться о своих финансах. При этом проект не затрагивает физических лиц. В связи с рассмотрением закона в стране начались массовые протесты.

Официальные лица ЕС уже заявили, что подобная инициатива может помешать Грузии вступить в союз.

Интересно, а то, что Грузия станет первым государство ЕС, у которого нет ни квадратного метра на европейском континенте, не станет препятствием?

То, что у Грузии неурегулированные территориальные проблемы с соседними государствами? Или Тбилиси признает независимость Абхазии и Южной Осетии?

 А.Б.



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