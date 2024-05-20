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Московский листок

Разбился президент Ирана и другие ответственные товарищи

Опубликовано 20.05.2024 в разделе комментариев 4

иран ислам рф раиси
Разбился президент Ирана и другие ответственные товарищи

Иранский государственный телеканал IRIB подтвердил гибель президента исламской республики Раиси и других пассажиров, находившихся на борту вертолета: министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати и пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема.

Мохсен Мансури опубликовал пост с фразой из Корана, которая произносится мусульманами после известий о смерти человека: "Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся". Он, видимо, и будет исполнять обязанности президента, до тех пор, пока через 50 дней не пройдут выборы нового главы государства.

Причины падения президентского вертолета в труднодоступной местности провинции Восточный Азербайджан загадочны: пропала связь и спустя довольно продолжительное время нашли сгоревшие обломки. Вертолет мог упасть сам, мог и быть сбит - спросить не у кого, все погибли.

Недоброжелателей у президента Ирана, как ленгко догадаться, много и внутри страны, и за ее пределами. Будучи прокурором Тегерана, а потом генеральным прокурором, а также верховным судьей Раиси инициировал как законопроекты, направленные на некоторую либерализацию внутреннего законодательства, так и сыграл роль в массовых казнях периода исламской революции. Курс Раиси привёл к восстанию жителей страны, свидетелями которого мы стали полтора года назад. При подавлении протеста были убиты сотни людей, причём казни ещё не завершены.

Ну а на внешней арене врагов у Ирана более, чем достаточно.

Не исключено, что правды мы вообще никогда не узнаем.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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VictoriaWaf
VictoriaWaf написал 20.05.2024 11:03
Podvodka dlja zelenyh glaz
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Re: правды мы вообще никогда не узнаем.
Fuss написал 20.05.2024 10:59
Не-не. Теперь на поиски нового высококачественного живодера и людоеда уйдет какое-то время. Надо, чтобы у него и родословная была в порядке, и медальки за экстерьер, и призы за резвость на кубок дубенного. И чтобы синхронно вслед за суфлером розплющивал рота. На такую должность нельзя взять любого кацапа с улицы.
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правды мы вообще никогда не узнаем.
Кущ правдивый написал 20.05.2024 10:25
А если бы узнали, то что? Я ржу с этих кухонных тараканов. Что будет, если вы узнаете ВСЮ правду? Что Кеннеди не был главной целью убийства или что Андропова отравили сионисты. Что изменится? Да ничего. Вы и дальше будете бухтеть те же самые бухтелки и выращивать чайный гриб еа подоконнике
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Раб Божий Сорин И.Л.- Баранов, еще раз говорю тебе - думай башкой,
это как РоССия. Если просто убрать Путина - ничего написал 20.05.2024 09:55
там не изменится. Деклассировать надо ту субстанцию, которая там "народом" зовется. Которая не умеет самостоятельно принимать решения (хоть, наверняка тоже там в конституции прописана, как "источник власти"), поэтому становится опасной раковой опухолью для цивилизации. Химиотерапия нужна этим "народам", как Германии в 1945-м.
ЗЫ и чем дальше все эти "цивилизованные" dontlookuperы будут затягивать с этими химиотерапиями, тем больше усилий потребуется для их успешного проведения в дальнейшем.
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