Разбился президент Ирана и другие ответственные товарищи

Иранский государственный телеканал IRIB подтвердил гибель президента исламской республики Раиси и других пассажиров, находившихся на борту вертолета: министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати и пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема.

Мохсен Мансури опубликовал пост с фразой из Корана, которая произносится мусульманами после известий о смерти человека: "Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся". Он, видимо, и будет исполнять обязанности президента, до тех пор, пока через 50 дней не пройдут выборы нового главы государства.

Причины падения президентского вертолета в труднодоступной местности провинции Восточный Азербайджан загадочны: пропала связь и спустя довольно продолжительное время нашли сгоревшие обломки. Вертолет мог упасть сам, мог и быть сбит - спросить не у кого, все погибли.

Недоброжелателей у президента Ирана, как ленгко догадаться, много и внутри страны, и за ее пределами. Будучи прокурором Тегерана, а потом генеральным прокурором, а также верховным судьей Раиси инициировал как законопроекты, направленные на некоторую либерализацию внутреннего законодательства, так и сыграл роль в массовых казнях периода исламской революции. Курс Раиси привёл к восстанию жителей страны, свидетелями которого мы стали полтора года назад. При подавлении протеста были убиты сотни людей, причём казни ещё не завершены.

Ну а на внешней арене врагов у Ирана более, чем достаточно.

Не исключено, что правды мы вообще никогда не узнаем.

А.Б.