Сегодня заканчивается президентский срок Зеленского

20 мая истекает срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. Ровно пять лет назад, в 2019 году, он принес присягу в этой должности. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024-го, но их отменили из-за военных действий.

При этом официально Украина не считает себя в состоянии войны, как и Россия, впрочем. Но в России весной выборы президента все же прошли, уж и не знаю, в который раз переизбрали Путина - сбился... Но счет был баскетбольный.

Зеленского и в прошлый раз избирала не вся Украина по спискам тамошнего избиркома, а теперь получилось бы еще меньше. Если же учесть многомиллионную эмиграцию, то реально лишь полстраны или меньше. Логично в такой ситуации отказаться от выборов, тем более, что закон позволяет... Или не позволяет?

На Украине очень сложно написанная конституция, толковать ее без специалистов по конституционнолму праву не рекомендуется. Поэтому каждый толкует в свою пользу.

Но в данных условиях голосование на выборах президента стало бы референдумом о войне и мире.

Зеленский запретил даже предлагать переговоры. Кто-то из его оппонентов неизбежно выступал бы за мир на любых условиях. И голосование определило бы, как считает народ.

Видимо, ожидаемый итог не устраивал Зеленского, и он от выборов отказался. Был бы он уверен в победе - пошел бы на выборы, конечно.

А.Б.