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Московский листок

Крым может подать иск об ущербе не только Киеву, но и Вашингтону

Опубликовано 20.05.2024 в разделе комментариев 1

украина крым
Крым может подать иск об ущербе не только Киеву, но и Вашингтону

Власти Крыма займутся оценкой ущерба, нанесенного полуострову украинскими обстрелами, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, Киев должен выплатить компенсацию за все, что "натворил" на этой территории.

"Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате", - цитирует Константинова РИА Новости.

ВСУ едва ли не каждый день наносят удары по полуострову с помощью беспилотников и американских оперативно-тактических ракет ATACMS. К примеру, только за прошедшее воскресенье дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом девять таких снарядов, запущенных со стороны Украины.

У такого иска вполне может быть перспектива, в том числе и в международном суде. Ведь Украина считает по-прежнему Крым своей территорией, но с особым статусом - это Автономная республика Крым, со своей конституцией, суверенитетом и субъектностью.

Киев не признает выхода Крыма из своей юрисдикции, но права уничтожать объекты республики у него нет. И страны, поставляющие оружие Киеву в данном случае - это соучастники преступления, и тоже должны нести ответственность. Тем более, что при обсуждении вопроса поставок в Конгрессе было четко заявлено, что США одобряют удары американскими ракетами по суверенной территории Крыма.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кущ мастер Йода написал 20.05.2024 12:20
Пусть не забудут подать иск в 'Спортлото'
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