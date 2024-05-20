В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию ракеты ядерные КНДР вынуждена повысить свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны. Это происходит на фоне субкритического испытания США, о котором я сообщал вчера. Пхеньян готовится «к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США». Дипломат отметил, что Пхеньян не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове. Кому-то может показаться, что это далеко и не очень важно для нас. Но в том, что касается ядерного вооружения, несущественного нет и быть не может. А.Б.



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