Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию

Опубликовано 20.05.2024 в разделе комментариев 2

ракеты ядерные
В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию

КНДР вынуждена повысить свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Это происходит на фоне субкритического испытания США, о котором я сообщал вчера.

Пхеньян готовится «к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США».

Дипломат отметил, что Пхеньян не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

Кому-то может показаться, что это далеко и не очень важно для нас. Но в том, что касается ядерного вооружения, несущественного нет и быть не может.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
А как насчет толстожопых жидов, завсегдатаей гей-клубов и гей-парадов? написал 20.05.2024 12:09
.
Ответить
Re:головне
Hann написал 20.05.2024 12:03
У так называемого редактора как всегда по нескольку ошибок в каждом слове. Следует читать: "Узкoжoпыe северокорейские кацапы еще немного повысили свою готовность к ядерному самосожжению".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два новых помощника Путина и один советник
Два новых помощника Путина и один советник
14.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию (2)
Крым может подать иск об ущербе не только Киеву, но и Вашингтону (1)
Сегодня заканчивается президентский срок Зеленского (2)
Разбился президент Ирана и другие ответственные товарищи (6)
Президент Грузии не подписала закон об иноагентах (5)
Украинкам предложили занять места у мартена (5)
Снова появятся "Березки", но только для белых (7)
МАГАТЭ не может определить, кто атакует ЗАЭС (11)
Ватикан фактически исключил признание сверхъестественного (7)
Свобода слова - всё (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Иран подтвердил гибель президента исламской республики
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сегодня заканчивается президентский срок Зеленского
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Крым может подать иск об ущербе не только Киеву, но и Вашингтону
Михаил Делягин Михаил Делягин: Спасти людей из аварийного жилья! ПОВЕСТКА ДНЯ - 54
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss