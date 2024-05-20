В КНДР решили повысить готовность к ядерному сдерживанию

КНДР вынуждена повысить свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.
Это происходит на фоне субкритического испытания США, о котором я сообщал вчера.
Пхеньян готовится «к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США».
Дипломат отметил, что Пхеньян не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.
Кому-то может показаться, что это далеко и не очень важно для нас. Но в том, что касается ядерного вооружения, несущественного нет и быть не может.
А.Б.
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А как насчет толстожопых жидов, завсегдатаей гей-клубов и гей-парадов? написал 20.05.2024 12:09
Hann написал 20.05.2024 12:03