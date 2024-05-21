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Московский листок

ООН считает Зеленского легитимным президентом

Опубликовано 21.05.2024 в разделе комментариев 0

война зеленский
ООН считает Зеленского легитимным президентом

ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил на пресс-конференции представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", — уточнил он.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного первого лица в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

"Сказал он: "Мне вас жалко,

Вы сгинете вконец,

Но у меня есть палка,

И я вам всем отец".

Это написано про другого главу государства, да и не Украины вовсе. Но "дюже вместно".

Удивительно, как прямо на наших глазах симпатичный, талантливый актер и шоумен прератился в одного из самых кровавых диктаторов современности. Правда, ему есть, с кого брать пример...

 А.Б.



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