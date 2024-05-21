Руководство Израиля попало под международный суд

Прокурор МУС намерен добиваться выдачи ордера на арест как руководства Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так и лидеров ХАМАС.

Обвинения против лидеров палестинских боевиков включают «истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении».

«Мир был потрясен 7 октября, когда людей вытаскивали из их спален, из их домов, из разных кибуцев в Израиле», — пояснил прокурор.

Претензии к израильским политикам заключаются в использовании «истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население».

Впервые за последние несколько лет сформулирован отказ от двойных стандартов:

"Израиль, как и все государства, имеет право принимать меры для защиты своего населения. Однако это право не освобождает Израиль или любое другое государство от обязанности соблюдать международное гуманитарное право".

Россия, как и США, и ряд других стран не признает полномочий МУС, так что для нас эта новость - просто любопытная деталь из рубрики "Их нравы".

Это первый случай, когда объектом преследования МУС становится лидер близкого союзника США, отмечает CNN. При этом и Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС.

Но при попытке выехать куда-то за границу премьер Израиля и его министры могут быть арестованы... Такого еще не бывало.

А.Б.