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Московский листок

Хуснуллин потребовал не тратить средства для ЖКХ на иномарки директоров

Опубликовано 21.05.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Хуснуллин потребовал не тратить средства для ЖКХ на иномарки директоров

Деньги, которые получают ресурсоснабжающие организации, должны направляться на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ в сфере ЖКХ, а «не проедаться», заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, заложенная в тарифах РСО инвестиционная надбавка, как показал анализ, «выполняется в год не более чем на 60% в среднем по стране».

«Надо эти деньги окрашивать и контролировать, чтобы они шли именно на обновление инфраструктуры, а не проедались: чтобы машины дорогие не покупали, зарплаты излишне высокие не платили», — считает Хуснуллин.

Ну, наверно, знает, о чем говорит - сам всю жизнь в этой каше варится.

Интересно, а Хуснуллин на "Волге" ездит? Или еще на чем?

Мерседес с госномером А003МО77 принадлежит городу Москве, известно из госконтракта на её обслуживание:

Пассажиром мерседеса-500 всё это время был вице-мэр Москвы, а ныне вице-премьер Правительства РФ Хуснуллин Марат Шакирзянович. И именно для него водитель раз разом осознанно нарушал правила в одних и тех же местах (есть камеры, с которых за год получено по несколько десятков штрафов!). За год набегало около 650 тысяч рублей.

Ну, шикарно жить не запретишь, тем более, что штрафы не из зарплаты же вице-премьера... А, видимо, из тех же инвестиционных программ в сфере ЖКХ... С юридической точки зрения гражданин России Марат Хуснуллин чист перед законом как стеклышко. Да и машина теперь у него из другого гаража.

 



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