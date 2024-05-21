Начались предвыборные акции устрашения

Полиция ворвалась в квартиру бывшего главы муниципалитета района Сокол в Москве Николая Степанова. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, ссылаясь на депутата муниципального совета Щукино от КПРФ Андрея Гребенника.

"Степанов мне позвонил, сообщил, что уже 20 минут ему звонят в дверь какие-то люди. И что он вызвал наряд полиции", - передает Парфенов слова Гребенника представителям горкома партии по телефону. Депутат также рассказал, что услышал, как силовики выламывают дверь и кричат: "Руки на голову!", после чего связь оборвалась.

Мне, собственно, Гребенник рассказал примерно тоже самое. Вот только что. Информации не много.

Но реальные возможности главы муниципального собрания, в том числе бывшего, в плане коррупции крайне невелики. И бюджеты там небольшие, и функционал ограничен.

Я бы связал это с приближающейся избирательной кампанией в Мосгордуму.

Такого человека, как Степанов КПРФ наверняка хотела бы видеть в списках на выборы. Более того, у него есть и реальные шансы выиграть. А вот это может и не устраивать...

А.Б.