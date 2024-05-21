Проблема внезапной смерти на рабочем месте, равно проблема стойкой инвалидизации в силу, как правило, сердечно-сосудистых причин - это не новость для медицины, в частности, доля клиники профзаболеваний. Эти состояния были описаны еще во второй половины прошлого века, сначала в Японии как "синдром кароши" и синдром хронической усталости (Кароши - название города, где впервые описаны подобные случаи).

Проверки, котрые проводит наш Независимый профсоюз "Новый труд" показали, что положение еще хуже, чем описывает ФНПР, поскольку они ориентированы главным образом на традиционную занятость, где все же отработаны механизмы социальной защиты, социального, в том числе, медицинского страхования, и охраны труда - где существуют научно обоснованные нормы выработки, режим труда и отдыха.

Наши проверки показали, что предприниматели используют режим самозанятости, особенно в платформенной занятости, как возможность уходить от достаточно жестких норм охраны труда - естественно, не в пользу работника.

Все эти нормы восьмичасового рабочего дня, пятидневной рабочей недели, оплачиваемого отпуска и так далее - это нечто из учебника по истории КПСС, а к работникам маркетплейсов или курьерам отношения вроде бы не имеет. Но обойти можно трудовую инспекцию, а организм не обманешь, и он при переработке начинает сигналдизировать - сначала слабостью и плохим самочувствием, ощущением "недосыпа" после ночного отдыха, а потом и полноценными инфарктами или инсультами, причем и не старых еще людей, чаще мужчин.

При этом ненормированность работы, скажем, курьера, приводит к тому, что если он внезапно пувствует себя плохо, то никто, как на заводе, не потащит его в медсанчасть - зафиксировано будет, что немолодой человек получил проблему с сердцем, катаясь на байке. То, что за спиной у него была сумка с товарами, никого не волнует и не фиксируется. И сам он будет терпеть до последнего, поскольку нет у него никакого оплачиваемого больничного листа, и ему даже выгодно скрывать состояние своего здоровья. А о том, чтобы профилактически осматривать платформенных занятых перед началом смены, пока нигде речи вообще не идет.

К тому же среди занятых в этой сфере высок процент мигрантов, часто вообще не имеющих медицинской страховке и не прикрепленных к поликлинике. То есть его заболевание и даже смерть проходит мимо медицинской статистики.

Анатолий Баранов, член ЦС НПНТ