Генеральские нары

Расположенный в Москве 235-й Гарнизонный военный суд 17 мая по ходатайству следствия арестовал бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова.

Тут, как говорится, вопрос. Одно дело, когда арестовывают многозвездных тыловых генералов за очевидные хищения - и другое дело, когда в СИЗО оказывается "окопный" генерал, не замеченный в тусовках на Рублевке и Лазурном берегу.

И почему сразу СИЗО, а не домашний арест, к примеру? Скрыться ему особо некуда.

И что за обвинение? Якобы в составе преступной группы украл какие-то металлоконструкции аж на 100 миллионов рублей. Конечно, при существующей системе герой войны и жулик вполне могут оказаться одним и тем же человеком. Истории известны примеры.

Но как такой прецедент скажется на моральном самочувствии войск? Тем более, что подозрение - еще не приговор, а геройский генерал уже на нарах.

Как тут не вспомнить историю прошлого года, когда генерал Попов, тот самый, стал "возмутителем спокойствия", написал письмо верховному главнокомандующему о состоянии дел в войсках? Письмо стало достоянием гласности, и озвучил его, кстати, совсем не сам Попов. Но не простили именно ему?

Я давно говорил, что не комментирую ситуацию на фронте, но в данном случае речь и не о боевых действиях.

Вот только что Путин озвучил мысль, что доля участников СВО в руководящих креслах будет расти. И тут же одного из лучших генералов отправляют на нары за кражу металлоконструкций для укреплений.

В пример или в назидание?

А.Б.