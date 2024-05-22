Землю у граждан начнут отбирать под разными предлогами

Правительственная комиссия одобрила предложенный Росреестром законопроект, согласно которому собственники земельных участков будут обязаны начать их использование в течение трех лет. Правила касаются в том числе садоводов и огородников и будут действовать по аналогии с участками сельхозназначения.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева пояснила изданию, что нереализация деятельности, под которую выделяется земля, может стать основанием для изъятия.

Освоением участка будут считаться мероприятия по приведению земли в пригодное состояние. Перечень соответствующих действий планируется подготовить до 15 января 2025 года. Признаки неиспользования земли установит правительство в аналогичный срок, утверждает законопроект.

А разве земля не является собственностью?

И почему кто-то будет решать, правильно я использую свою землю или нет?

В общем, еще один способ ограбить гражданина - забрать его землю.

А.Б.