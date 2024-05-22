Землю у граждан начнут отбирать под разными предлогами

Правительственная комиссия одобрила предложенный Росреестром законопроект, согласно которому собственники земельных участков будут обязаны начать их использование в течение трех лет. Правила касаются в том числе садоводов и огородников и будут действовать по аналогии с участками сельхозназначения.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева пояснила изданию, что нереализация деятельности, под которую выделяется земля, может стать основанием для изъятия.
Освоением участка будут считаться мероприятия по приведению земли в пригодное состояние. Перечень соответствующих действий планируется подготовить до 15 января 2025 года. Признаки неиспользования земли установит правительство в аналогичный срок, утверждает законопроект.
А разве земля не является собственностью?
И почему кто-то будет решать, правильно я использую свою землю или нет?
В общем, еще один способ ограбить гражданина - забрать его землю.
А.Б.
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дом номер пять написал 22.05.2024 12:04
Заткни свою вонючую какляцкую рожу.
Кущ пятнашке написал 22.05.2024 11:56
дом номер пять написал 22.05.2024 11:45
И для тупого какла - ты Россию с какляндией не путай. В России лицензия на бурение нужна только если скважина используется в коммерческих целях, а также при глубине бурения более 100 метров. Понял, какол? Свои какляцкие тюремно-лагерные порядки на Свободную Россию распространять не надо.
Кущ собственник написал 22.05.2024 10:59