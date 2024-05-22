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Московский листок

Землю у граждан начнут отбирать под разными предлогами

Опубликовано 22.05.2024 в разделе комментариев 4

рабочие капитализм
Землю у граждан начнут отбирать под разными предлогами

Правительственная комиссия одобрила предложенный Росреестром законопроект, согласно которому собственники земельных участков будут обязаны начать их использование в течение трех лет. Правила касаются в том числе садоводов и огородников и будут действовать по аналогии с участками сельхозназначения.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева пояснила изданию, что нереализация деятельности, под которую выделяется земля, может стать основанием для изъятия.

Освоением участка будут считаться мероприятия по приведению земли в пригодное состояние. Перечень соответствующих действий планируется подготовить до 15 января 2025 года. Признаки неиспользования земли установит правительство в аналогичный срок, утверждает законопроект.

А разве земля не является собственностью?

И почему кто-то будет решать, правильно я использую свою землю или нет?

В общем, еще один способ ограбить гражданина - забрать его землю.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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сраному каклу
дом номер пять написал 22.05.2024 12:04
Твои какляцкие законы меня не интересуют в принципе.
Заткни свою вонючую какляцкую рожу.
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Держи, тупой кацап
Кущ пятнашке написал 22.05.2024 11:56
Так, колодец или скважина не должны быть глубже 5 метров либо достигать уровня залегания грунтовых вод. Использовать воду можно только для личных нужд и не более 100 кубометров в сутки
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(без названия)
дом номер пять написал 22.05.2024 11:45
Все правильно гласит закон - земля не должна пустовать.
И для тупого какла - ты Россию с какляндией не путай. В России лицензия на бурение нужна только если скважина используется в коммерческих целях, а также при глубине бурения более 100 метров. Понял, какол? Свои какляцкие тюремно-лагерные порядки на Свободную Россию распространять не надо.
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А разве земля не является собственностью?
Кущ собственник написал 22.05.2024 10:59
Прикинь, Баранов! Ты у себя на участке нефть сможешь добывать? Нет. Ты даже копать глубже нескольких метров не имеешь права. Какая, впизду, собственность? Кто тебе эти сказки натрусил, буратино ты деревянное?
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