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Московский листок

Российские власти запустили череду арестов имущества «дочек» европейских банков

Опубликовано 22.05.2024 в разделе комментариев 0

банки мир карты
Российские власти запустили череду арестов имущества &#171;дочек&#187; европейских банков

В начале мая стало известно, что активы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase в России могут быть конфискованы по решению российского суда. Это решение, как сообщает агентство Reuters, было принято в апреле в ответ на иск от ВТБ, требующего возместить ущерб в размере 439,5 млн долларов. Данные средства были заморожены на счетах ВТБ в JPMorgan Chase в рамках американских санкций.

JPMorgan Chase подал иск в американский суд, чтобы оспорить претензии ВТБ, ссылаясь на то, что действовал в рамках американского законодательства, и что, согласно соглашению между банками, имущественные споры должны решаться в суде Нью-Йорка. Банк опасается, что из-за решения российского суда активы могут быть арестованы и в других странах.

JPMorgan Chase заявляет, что сумма претензий значительно превышает стоимость его активов в России. Reuters отмечает, что среди этих активов — средства на банковских счетах, недвижимость и оргтехника.

Вопрос, конечно, кто первый начал. Американское правитьельство ввело санкции, но как же банковская тайна? Скажем, средства нацистов в банках лежали десятилетиями, прикрытые банковской тайной, несмотря на решение суда в Нюрнберге. А тут прямо "по свистку" - было ваше, стало наше... А если пошла такая пьянка, то почему не ограбить банк?

 А.Б.



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