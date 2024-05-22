Возвращаемся в эпоху "звездных войн"

США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Шестнадцатого мая... Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли", - сказал он на брифинге для СМИ.

Он пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом, чьи характеристики, по словам Райдера, сходны с противоспутниковыми вооружениями, которые якобы выводились на орбиту в 2019-2022 годах.

Представитель Пентагона сказал, что не знает, имели ли место контакты России с США по этому поводу.

А.Б.