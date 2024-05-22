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Московский листок

Возвращаемся в эпоху "звездных войн"

Опубликовано 22.05.2024 в разделе комментариев 1

космос человек
Возвращаемся в эпоху "звездных войн"

США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Шестнадцатого мая... Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли", - сказал он на брифинге для СМИ.

Он пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом, чьи характеристики, по словам Райдера, сходны с противоспутниковыми вооружениями, которые якобы выводились на орбиту в 2019-2022 годах.

Представитель Пентагона сказал, что не знает, имели ли место контакты России с США по этому поводу.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кацапский противоспутниковый
Кущ кацманавт написал 22.05.2024 11:20
состоит из разгонной пороховой бочки и героического кацапа с высокотехнологичным рыболовным подсаком. Хана вашим спутникам, подлые омереканцы
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