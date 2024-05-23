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Московский листок

Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?

Опубликовано 23.05.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю Энтони Блинкену карту России с зоной, которую могут поразить уже поставленные киевскому режиму ракеты ATACMS.

Маккол призвал Блинкена отменить запрет для Вооруженных сил Украины наносить удары по территории РФ американским оружием.

Блинкен ушел от ответа на вопрос о том, пересмотрит ли он политику, которая запрещает украинским военным наносить удары по территории России. По словам госсекретаря, подобные решения должны приниматься Украиной.

Зона возможно поражения включает в себя Ростов, Воронеж, Краснодар, Курск, Орел - в общем, весьма густонаселенные места.

Это вообще-то довольно странная стратегия США - поставить нестабильному киевскому режиму опасные вооружения, а потом пытаться ограничить его в их применении. Обычно так не поступают.

Часть западных вооружений, предназначавшихся Киеву, уже всплывает в совершенно других регионах, это естественно. Киев в свое время входил в десятку основных поставщиков вооружений, и его контрагентами были далеко не самые респектабельные режимы. Связи есть. Появление ATACMS у каких-то не самых приятных режимов Азии, Африки и особенно Латинской Америки - это лишь вопрос времени.

Применение же американских ракет по Крыму и Белгороду показало, что на собственно ходе боевых действий это вообще не отражается. И уж точно после обстрелов местное население не стремится встречать украинских солдат цветами...

Зато встает вопрос о расширении конфликта на Восточную Европу и вопрос применения тактического ядерного оружия. На режим в Кремле это точно не влияет.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.- Баранов, еще раз говорю тебе - я , как завсегда,
в теме, в курсе, в шоколаде написал 23.05.2024 10:49
По-моему, 24 февраля довольно четко нарисовало картину бытия - нет никакого "государства Роzzия", ни "роzzийского народа", ни тем более, "армии РФ". Все кто до сих пор оперируют этими терминами - или подлецы, или очень недалекие люди. Если следовать наметившейся модной тенденции не соглашаться с современным миропорядком, я бы в своем почитании дидов дошел бы года до 1280 (или когда там Золотую орду "победили"?) А там торжественно объявил бы, что диды ошиблись, и Золотую орду никто не побеждал. Это было бы очень логично. Ибо политически РФ - это и есть та же самая субстанция. Руководствуясь нормативными законами и актами того времени. Только по какой-то случайности немного блатных буржуйских современных экономических п..ек насосавшаяся.
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