Москва захватила у Крыма погоду

Через некоторое время климатические изменения приведут к тому, что 40-градусная жара в Москве станет «почти нормой», рассказал NEWS.ru член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

Но это может случиться где-нибудь в 2060 году, а может быть, и в 2090-м. И никаких сомнений у климатологов нет, что эта тенденция сохранится где-то лет на 200.

Ну, на 200 лет загадывать особого смысла нет. Но факт - сегодня погода, за которой примерно в это время я ездил в Крым, будучи еще студентом, теперь в Москве, с доставкой на дом. А в Крым можно заезжать уже с февраля...

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие 10–12 лет Москву могут накрывать волны 40-градусной жары, но, скорее всего, такая погода не будет регулярной для летних месяцев. По его словам, все абсолютные температурные максимумы в июне, июле и августе фиксировались в XXI веке.

В принципе, сегодня погода в Москве как в каком-нибудь южном городе - это факт. Наверно, пора менять некоторые стереотипы - одежде, в режиме труда и отдыха и так далее...

А.Б.