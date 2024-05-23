Украину готовят к ядерным катастрофам

Вашингтон передает Киеву оборудование на случай возможных происшествий в ядерной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вступительное слово руководителя Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

По словам Хруби, администрация США работает над снижением ядерных рисков на Украине, что включает в себя «передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций».

Хруби добавила, что Вашингтон также работает над повышением защиты критической инфраструктуры Украины, в части электросетей, а также над обеспечением ситуационной осведомленности о любой возникающей в стране ЧС в ядерной сфере.

На самом деле никакеого оборудования, которое бы на сто процентов защищало от происшествий в ядерной сфере, пока не изобретено человечеством.

Тут важно другое - США исподволь готовят своего союзника к ядерным происшествиям. Значит, они будут...

А.Б.