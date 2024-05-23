Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС в четверг сообщили в 235-м гарнизонном военном суде, вынесшем решение об аресте.
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?
Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС в четверг сообщили в 235-м гарнизонном военном суде, вынесшем решение об аресте.
Всего комментариев к статье: 0Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru