Полетят или нет американские ракеты в Воронеж? #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС в четверг сообщили в 235-м гарнизонном военном суде, вынесшем решение об аресте.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться